Lunar Remastered Collection: JRPG-Sammlung erscheint im Jahr 2025

GungHo Online Entertainment hat die Lunar Remastered Collection enthüllt. Die Sammlung erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Stea.

Die Lunar Remastered Collection enthält die Remastered-Versionen von Lunar: Silver Star Story und Lunar 2: Eternal Blue. Die Lunar Remastered Collection erscheint im Frühjahr 2025.

Als die Spiele in den 90er Jahren zum ersten Mal veröffentlicht wurden, war Lunar ein Pionier seiner Zeit und wird oft als eines der ersten JRPGs angesehen, die im Westen populär wurden. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Lunar Remastered Collection laden die Entwickler euch dazu ein, diesen kultigen Titel, der das JRPG-Genre geprägt hat, zu erleben.

Die Remastered-Edition bietet eine Vielzahl aufregender Verbesserungen, darunter Widescreen-Unterstützung, verbesserte Pixelgrafik, hochauflösende animierte Zwischensequenzen und eine komplett neue englische Sprachausgabe.

Die Spieler können wählen, ob sie sich für die Originalgrafik oder für das Remastered entscheiden, um einen moderneren Look zu erhalten.

Eine neue Umschaltfunktion ermöglicht es den Spielern, die Kämpfe zu beschleunigen und so das Tempo ihres Abenteuers besser zu kontrollieren, während verbesserte Strategieeinstellungen die Kämpfe noch bequemer machen. Und zum ersten Mal in der Serie wird Lunar in zwei zusätzlichen Sprachen verfügbar sein: Deutsch und Französisch, neben Englisch und Japanisch.

Lunar: Silver Star Story beginnt in dem ruhigen Dorf Burg, wo ein Junge namens Alex von großen Abenteuern träumt, inspiriert von der Geschichte von Drachenmeister Dyne. Angelockt von Abenteuern und Schätzen machen sich Alex und seine Freunde auf die Suche, doch als plötzlich der Magische Kaiser auftaucht, der die Welt beherrschen will, liegt es an ihnen, das aufkommende Böse zu bekämpfen und die Welt vor der Gefahr zu retten.

1000 Jahre nach Lunar: Silver Star Story handelt Lunar 2: Eternal Blue von einem jungen Abenteurer namens Hiro, der bei der Erkundung eines uralten Turms auf eine mysteriöse Besucherin vom blauen Stern trifft.

Sie heißt Lucia und besteht darauf, dass sie zur Herrscherin ihrer Welt, der Göttin Althena, gebracht wird. Gemeinsam treffen Hiro und Lucia auf die besten Verbündeten, die schlimmsten Feinde und die dunkelsten Kräfte der Zerstörung, die die gesamte Schöpfung bedrohen.