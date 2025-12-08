Lunar Strike: Countdown bis zum Start im Mai 2026

Das unabhängige Studio Cognition Europe hat angekündigt, dass sein Debüt-Titel, das Science-Fiction-Abenteuer- und Erkundungsspiel Lunar Strike, im Mai 2026 erscheinen wird.

Lunar Strike wird für PC und Konsolen erscheinen und kann ab sofort auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. In diesem Spiel müssen die Spieler das Erbe der Menschheit auf dem Mond bewahren, das von einer Zerstörung durch den Himmel bedroht ist.

Als Zeichen einer himmlischen Konstellation wird die bevorstehende Veröffentlichung von Lunar Strike nur wenige Monate nach der Artemis-II-Mission der NASA stattfinden, bei der zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren wieder eine bemannte Mondumrundung stattfinden wird.