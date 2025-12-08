Lunar Strike: Countdown bis zum Start im Mai 2026

Lunar Strike wird für PC und Konsolen erscheinen und kann ab sofort auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. In diesem Spiel müssen die Spieler das Erbe der Menschheit auf dem Mond bewahren, das von einer Zerstörung durch den Himmel bedroht ist.
Als Zeichen einer himmlischen Konstellation wird die bevorstehende Veröffentlichung von Lunar Strike nur wenige Monate nach der Artemis-II-Mission der NASA stattfinden, bei der zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren wieder eine bemannte Mondumrundung stattfinden wird.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bissel overacted, die Lippensynchro.
Ist mir auch aufgefallen…
😀
Ja, overacted, aber ist schon krass, was selbst kleinere Studios heute für Charactermodelle hinbekommen. Ist sicher wieder Meta Human.
Sieht gut aus, das behalte ich mal im Auge.
So wirklich weiß ich nach diesem Video noch nicht, was ich von diesem Game halten soll. Insofern wird dieses Game eher an mir vorbeiziehen.
Ohne Gameplay ist da wohl nix zu verstehen. 🤷🏻♂️
Ja das schaue ich mir auch an, wenn es mehr dazu gibt. Das gezeigte im Trailer hat mir schon mal gefallen.
Das Setting gefällt mir.🤔
Cool. Zwar teilweise etwas überzeichnet, aber die Gesichtsanimationen sehen richtig gut aus. 👍🏻