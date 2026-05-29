Lunar Strike: Sci-Fi-Exploration auf dem Mond zeigt neues Gameplay

Im Rahmen des Insider Gaming Showcase wurde neues Gameplay zum Sci-Fi-Spiel Lunar Strike vorgestellt. Der Titel stammt vom Entwicklerteam Cognition und setzt auf eine narrative, explorationsgetriebene Spielerfahrung.
Lunar Strike spielt rund 100 Jahre in der Zukunft auf dem Mond der Erde und verfolgt einen stark realistisch geprägten Ansatz. Die Entwickler beschreiben das Projekt als „Hard Science“-Sci-Fi, bei dem physikalische Bedingungen und Umweltfaktoren eine zentrale Rolle spielen.
Die Spieler übernehmen die Rolle eines Archivars, der ausgesandt wird, um den Niedergang der menschlichen Präsenz auf dem Mond zu dokumentieren. Während der Mission kommt es jedoch zu einer Katastrophe, die die Situation grundlegend verändert.
Im Mittelpunkt steht eine Mischung aus Erkundung, Überleben und Dokumentation. Spieler müssen unter extremen Bedingungen Entscheidungen treffen, welche Ereignisse festgehalten werden und wie sie auf die sich verschlechternden Umstände reagieren.
Die Spielwelt reagiert dabei dynamisch auf Entscheidungen, da Lunar Strike auf ein verzweigtes Narrativ setzt, das den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflusst. Jede Handlung soll Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf haben.
Ein konkretes Veröffentlichungsfenster wurde bislang nicht genannt. Dennoch positioniert sich der Titel bereits jetzt als ambitioniertes Sci-Fi-Projekt für Fans realistischer Zukunftsszenarien.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Dennoch positioniert sich der Titel bereits jetzt als ambitioniertes Sci-Fi-Projekt für Fans realistischer Zukunftsszenarien.“
Da bin ich auf jeden Fall die Zielgruppe. Wird im Auge behalten.
Ich finde ein wenig mystery könnte noch mit rein.
Sieht wirklich gut aus. Mond, Weltraum mehr braucht es nicht um mich zu begeistern.
Sieht nice aus 👍
Das könnte mir gefallen.
Bin eher unschlüssig bei dem Titel, warte mal auf mehr Infos.
Hm….das wird im Auge behalten
Weiß noch nicht muss noch mehr dazu erfahren
Bin unschlüssig…