Lunar Strike: Sci-Fi-Exploration auf dem Mond zeigt neues Gameplay

Der Gameplay-Trailer zu Lunar Strike präsentiert ein realistisches Sci-Fi-Abenteuer auf dem Mond mit narrativen Entscheidungen.

Im Rahmen des Insider Gaming Showcase wurde neues Gameplay zum Sci-Fi-Spiel Lunar Strike vorgestellt. Der Titel stammt vom Entwicklerteam Cognition und setzt auf eine narrative, explorationsgetriebene Spielerfahrung.

Lunar Strike spielt rund 100 Jahre in der Zukunft auf dem Mond der Erde und verfolgt einen stark realistisch geprägten Ansatz. Die Entwickler beschreiben das Projekt als „Hard Science“-Sci-Fi, bei dem physikalische Bedingungen und Umweltfaktoren eine zentrale Rolle spielen.

Die Spieler übernehmen die Rolle eines Archivars, der ausgesandt wird, um den Niedergang der menschlichen Präsenz auf dem Mond zu dokumentieren. Während der Mission kommt es jedoch zu einer Katastrophe, die die Situation grundlegend verändert.

Im Mittelpunkt steht eine Mischung aus Erkundung, Überleben und Dokumentation. Spieler müssen unter extremen Bedingungen Entscheidungen treffen, welche Ereignisse festgehalten werden und wie sie auf die sich verschlechternden Umstände reagieren.

Die Spielwelt reagiert dabei dynamisch auf Entscheidungen, da Lunar Strike auf ein verzweigtes Narrativ setzt, das den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflusst. Jede Handlung soll Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf haben.

Ein konkretes Veröffentlichungsfenster wurde bislang nicht genannt. Dennoch positioniert sich der Titel bereits jetzt als ambitioniertes Sci-Fi-Projekt für Fans realistischer Zukunftsszenarien.