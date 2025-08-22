Lunar Strike: Werdet zum Archivar des Mondes

Im Adventure Lunar Strike werden Spieler in einem Zukunftsszenario zum Archivar des Mondes.

Ein weltweit erstmals gezeigter Trailer bei der Future Games Show enthüllte Lunar Strike, ein narratives Abenteuer, das im Jahr 2119 am Südpol des Mondes spielt.

Der Spieler schlüpft im von Cognition entwickelten Spiel in die Rolle eines jungen, technologisch veränderten Archivars, der überleben, die Überreste einer zusammenbrechenden Mondkolonie erkunden und bewahren muss.

Lunar Strike erscheint 2026 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S.