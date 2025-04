Lushfoil Photography Sim: Schnappschüsse im Launch-Trailer

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Matt Newell sind stolz darauf, Lushfoil Photography Sim auf PC über Steam und den Epic Games Store, PS5 und Xbox Series X|S für 13,99 € zu veröffentlichen.

Für eine begrenzte Zeit wird Lushfoil außerdem auf allen Plattformen mit einem Rabatt von 20 % auf den Startpreis angeboten.

Erkundet zehn verschiedene Orte auf der ganzen Welt in atemberaubender visueller Qualität und fangt die perfekte Aufnahme mit der voll ausgestatteten Kamera von Lushfoil ein.

Reist abseits der ausgetretenen Pfade, um versteckte Geheimnisse zu finden und genießt dieses ruhige, atmosphärische Fotografie-Erlebnis.

„Es ist einschüchternd, Lushfoil endlich auf den Markt zu bringen, aber ich bin auch sehr gespannt darauf, was die Leute damit erschaffen können“, sagt Newell, Schöpfer der Lushfoil Photography Sim. „Da es als kreatives Werkzeug betrachtet werden kann, hoffe ich, dass das Spiel in die richtigen Hände gerät und dass die Leute mit einem Sinn für Ehrgeiz und Kreativität uns alle mit ihren Aufnahmen überraschen können. Ich habe viel Liebe und Absicht in die Umgebungen dieses Spiels gesteckt, und jetzt ist es an der Zeit, sie weiterzugeben.“