Luto: Aus diesem Haus gibt es kein Entkommen

Broken Bird Games und Selecta Play veröffentlichen Luto. Diese furchterregende Reise aus der Ego-Perspektive wird euch bis ins Mark erschüttern und ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Verschließt eure Tür, schaltet das Licht aus und macht es euch in einem Haus gemütlich, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Aber in Luto ist nichts so, wie es scheint.

Jeder Fluchtversuch wird euch tiefer in den Wahnsinn treiben … oder näher an die Antworten bringen, die ihr sucht. Erkundet die Umgebung vorsichtig und behaltet einen klaren Kopf: In diesem Haus des unvorstellbaren Grauens werden alle eure Sinne auf die Probe gestellt.

Luto ist eine Geschichte über Leben, Tod und alles dazwischen. Nur wenn ihr euch eurer Angst vor dem Verlust stellt, könnt ihr die Wahrheit aufdecken.