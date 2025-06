Luto: Gameplay-Trailer enthüllt Release im Juli

Luto wurde von Broken Bird Games entwickelt und ist eine Psycho-Horror-Erzählung in der Ego-Perspektive, in der der Spieler eine Person verkörpert, die in Verzweiflung lebt und nicht in der Lage ist, ihr Haus zu verlassen.

Auf der Suche nach einem Weg, das Haus zu verlassen, durchläuft der Spieler eine Reihe von Pfaden, die seine Sinne herausfordern und ihm ungeahnte Ängste und Phobien offenbaren.

Mit dem neusten Gameplay-Trailer bei der Future Games Show wurde mit dem 22. Juli 2025 der Termin für die Veröffentlichung auf Xbox, PlayStation und PC enthüllt.