Luto: Leistung auf allen Plattformen verbessert

Das neue Update für das Horrorspiel Luto verbessert die Leistung auf allen Plattformen!

Broken Bird Games und Selecta Play freuen sich, bestätigen zu können, dass die physische Ausgabe von Luto für PlayStation 5 ab sofort erhältlich ist, zusammen mit einem neuen Update, das die Zugänglichkeit, die Immersion und die Leistung auf allen Plattformen verbessert.

Ein neues Update ist ebenfalls für alle Plattformen verfügbar. Es fügt Ultrawide-Unterstützung für kompatible PC-Bildschirme, Controller-Vibrationsunterstützung auf der PS5 und Lokalisierungsverbesserungen hinzu.

Das Update enthält außerdem kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen zur Verbesserung der Gesamtleistung.

In Luto treibt euch jeder Fluchtversuch tiefer in den Wahnsinn oder näher an die Antworten, die ihr sucht. Erkundet alles vorsichtig und behaltet euren Verstand: Jeder Sinn wird in diesem Haus des unvorstellbaren Grauens auf die Probe gestellt.