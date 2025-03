Lynked: Banner of the Spark: Energiegeladenes Action-Rollenspiel erscheint am 22. Mai

Lynked: Banner of the Spark-Version 1.0 ist ab dem 22. Mai für Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Das fröhliche und energiegeladene Action-Rollenspiel Lynked: Banner of the Spark des Entwicklers FuzzyBot erscheint am 22. Mai 2025 in der Version 1.0 für Steam, Xbox Serie X|S und PlayStation 5 zum Preis von 24,99 US-Dollar.

In der Version 1.0 werden die Kapitel fünf bis neun hinzugefügt, die den Spieler durch die Haupthandlung und den Epilog des Spiels führen.

Die Spielerinnen und Spieler können sich auf insgesamt 40 neue Missionen, die spezielle „Banner of the Spark“-Story, das VoidSpyre-Biom, fünf neue Bosse und vieles mehr freuen.

Außerdem enthält Version 1.0 das Content-Update „Buddy Up!“ mit Chefkoch Brot, einem kulinarischen Genie.

In „Buddy Up!“ bauen die Spieler die Küche des Kochs auf, um bis zu 100 neue köstliche Mahlzeiten für die Bewohner von Unibot zuzubereiten und ihre Kampfränge durch die Macht des Kochens zu verbessern. Mit dem Inhaltsupdate können die Spieler außerdem aus über 100 lokalen Unibots auswählen, die ihnen im Kampf zur Seite stehen.