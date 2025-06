Lynked: Banner of the Spark: Großes Sommer-Update verfügbar

Dreamhaven und FuzzyBot veröffentlichen großes Sommer-Update für Lynked: Banner of the Spark

Dreamhaven und Entwickler FuzzyBot haben angekündigt, dass Lynked: Banner of the Spark mit dem kostenlosen Sommer-Update Beach Bums jede Menge Spaß in der Sonne bieten wird. Das Update ist ab sofort kostenlos auf allen Plattformen verfügbar und bietet Spielern einen Herausforderungsmodus, sommerliche Kosmetikartikel und einige finanziell versierte neue Bots.

Das Beach Bums-Update umfasst folgende Features:

Testet eure Fähigkeiten in brandneuen optionalen Missionen mit 6- und 7-Stern-Schwierigkeitsgrad und verdient euch exklusive Belohnungen im Banner of the Spark-Shop. Sommerstimmung: Wenn du nicht gerade damit beschäftigt bist, Roboterfeinde zu besiegen, kannst du dich in der Stadt mit mehr als 30 neuen Kosmetikartikeln und Deko-Gegenständen zum Thema Sommer entspannen und erholen. Entspannen ist nicht dein Ding? Durchkämme den Strand und sammle Muscheln, verdiene das große Geld auf dem Muschelmarkt mit Grazza und stürze dich dann mit zwei neuen Waffen zurück in den Kampf: dem Sommerspeer und dem Blaster!