Machine Gun Fury: Klassischer Arcade-Shooter kehrt zurück

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Image: ESDigital Games

Machine Gun Fury bringt klassische Run-and-Gun-Action im 8-Bit-Stil jetzt weltweit auf Konsolen und PC.

SDigital Games hat offiziell angekündigt, dass Machine Gun Fury ab sofort weltweit auf allen großen Plattformen verfügbar ist. Nach dem ursprünglichen PC-Release erweitert das Spiel nun seine Reichweite auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch, während die PC-Version weiterhin unterstützt wird.

Die Veröffentlichung markiert einen wichtigen Meilenstein für den Retro-inspirierten Action-Titel, der bereits für seine schnelle, kompromisslose Run-and-Gun-Action bekannt ist.

In Machine Gun Fury schlüpfen Spieler in die Rollen von drei unaufhaltsamen Soldaten – Gunner Jimbo, Suzi Uzi und Mini-Gun Floyd – und stellen sich Wellen von Gegnern in acht explosiven Regionen.

Die Mischung aus Top-Down- und Side-Scrolling-Gameplay, authentischer 8-Bit-Pixelgrafik mit modernen Effekten, zerstörbaren Umgebungen und einem explosiven SID-inspirierten Soundtrack sorgt für pure Arcade-Intensität.

Spieler können zu Fuß kämpfen oder Panzer, Boote und Kampf-Buggys übernehmen, während sie ein Arsenal entfesseln, das alles in Sichtweite vernichtet.

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