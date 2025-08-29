MachineGames: Dokumentation beleuchtet Anfänge des Studios

Die Anfänge von MachineGames werden in einer neuen Noclip-Dokumentation beleuchtet.

Auf dem YouTube-Kanal von Noclip gibt es eine neue Dokumentation. Die Macher gehen darin diesmal den Ursprüngen von MachineGames nach.

Das Entwicklerstudio aus Schweden ist für die Spielreihen Wolfenstein, Quake und zuletzt Indiana Jones und der Große Kreis bekannt.

Die Doku beleuchtet die Vorgeschichte, die bei Starbreeze Studios ihren Anfang nahm, als sieben ehemalige Mitarbeiter ein neues Studio gründeten.