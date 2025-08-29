MachineGames: Dokumentation beleuchtet Anfänge des Studios

Auf dem YouTube-Kanal von Noclip gibt es eine neue Dokumentation. Die Macher gehen darin diesmal den Ursprüngen von MachineGames nach.
Das Entwicklerstudio aus Schweden ist für die Spielreihen Wolfenstein, Quake und zuletzt Indiana Jones und der Große Kreis bekannt.
Die Doku beleuchtet die Vorgeschichte, die bei Starbreeze Studios ihren Anfang nahm, als sieben ehemalige Mitarbeiter ein neues Studio gründeten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Riddick wäre auch mal wieder richtig hammer, vielleicht kann Nightdive mal ein Remaster rausbringen und Machine Games zusammen mit Starbreeze einen Nachfolger entwickeln👍.
Ich glaube das wäre mal ein Remaster was selbst ich von Nightdive nehmen würde aber Butcher Bay sah hat damals schon sehr gut aus und hat sich vielleicht noch gut gehalten, vielleicht hab ich es aber auch nur zu gut in Erinnerung 😅
Ujj ja Riddick ich habs aber irgendwie nicht zu laufen gebracht.
Mir wäre aber lieber Machine Games würden ein neues Quake 6 beleuchten und ein neues Wolfenstein mit einem sehr grossen Lichtstrahl vor allem auf nen geilen Multiplayer. Diese zwei IPs sind jetzt an der Reihe….;)
Das werd ik mir heute Abend ma nach der maloche anschauen 😅✌🏻 danke für die Info
Riddick und The Darkness waren schon grandios und bei Indy hat man deutlich die Anteile noch gemerkt.
Würde mich freuen wenn Machine ein neues Riddick machen dürften.
Bei Syndikat waren die auch dabei, cool, fand ich trotz EA echt gut auch wenn es nicht mehr viel mit dem Originalen zu tun hatte.