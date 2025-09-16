MachineGames: Hinweise auf Wolfenstein III – und was ist mit Quake VI?

Bei MachineGames ist derzeit viel los. Es gibt Hinweise auf Wolfenstein III, aber was ist mit Quake VI? Und was hat das Studio noch in der Mache?

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

MachineGames: Auf der offiziellen Webseite von MachineGames wurde vor Kurzem eine neue Stellenausschreibung veröffentlicht.

Gesucht wird ein Voice Over Designer mit starkem Fokus auf Storytelling und Gameplay-Verschränkung. Aspekte wie Motion Capture und VO-Sessions deuten auf eine aufwändige, filmische Inszenierung mit Performance-Capture und nicht nur auf reine Sprachaufnahmen hin.

Die Stelle fokussiert bereits im Basisprofil auf Multisprachigkeit und eine enge Abstimmung mit den Lokalisierungsteams. Weiterentwicklungen des VO-Arbeitsablaufs deuten auf eine größere Tragweite hin, was ein kurzfristiges Remaster oder Remake ausschließt. Alles spricht also für eine AAA-Produktion mit starken Charakteren und einem globalen Release.

Wann wird ein Voice Over Designer zu einem Projekt hinzugezogen?

Ein Voice Over Designer wird ab dem Übergang von der Early in die Full Production vollwertig in das Projektteam eingebunden.

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung befindet sich das betreffende Spiel bereits im Produktionsmodus und die Vertonung rückt in den Fokus – die Dialoge sind zumindest zum Großteil geschrieben und „der Motor läuft“. Das Spiel dürfte nach Branchenlogik noch mindestens ein bis zwei Jahre bis zum Release benötigen, je nach Umfang und paralleler Entwicklung.

Welches Spiel erscheint als Nächstes von MachineGames?

Neue IP:

Aktuell gibt es keine belastbaren Hinweise, keine Pressehints, keine Job-Listings und keine Community-Gerüchte mit Substanz, dass MachineGames an einer neuen, unbekannten IP arbeitet.

Wirtschaftlich und strategisch ergibt es derzeit mehr Sinn, etablierte Marken weiterzuentwickeln, deren Erfolg und Zielgruppe gesichert sind. Eine neue AAA-IP ist in der Entwicklung am teuersten und birgt das höchste Risiko. Es ist daher unwahrscheinlich, dass MachineGames aktuell vorrangig an einer vollkommen unbekannten neuen IP arbeitet.

Indiana Jones:

Nach der Veröffentlichung von „Indiana Jones und der Orden der Riesen“ befindet sich ein weiterer Teil von Indy bereits in Entwicklung. Hier ist von einer sehr frühen Entwicklungsphase auszugehen. Es ist aktuell nicht davon auszugehen, dass es sich dabei um das nächste Spiel von MachineGames handelt.

Quake 6:

Das einzige wirkliche Indiz zu Quake 6 war der Whiteboard-Leak im Jahr 2024.

Während eines großen Xbox-Showcases war auf einem Whiteboard „Quake 6“ mit offiziellem Franchise-Logo zu sehen. Ein solches Detail geschieht nicht aus Versehen und ist aus Studiosicht entweder ein externer Testballon oder eine subtile Vorankündigung. Quake ist als Franchise kulturell enorm wichtig, doch der Reboot gilt als „Mammutaufgabe“.

Die Gesamtheit aus Whiteboard-Teaser, Großprojekt-Kommunikation und Quake-Kompetenz im Studio ist als klare, ernst zu nehmende Hinweislage zu verstehen. MachineGames plant mit großer Wahrscheinlichkeit einen neuen Quake-Titel, der irgendwann offiziell vorgestellt werden dürfte. Derzeit besteht jedoch ein größeres Interesse an Remaster-Titeln, und eine klare Quake-Hauptfortsetzung ist noch weit entfernt.

Wolfenstein 3:

Aktuell nimmt die Zahl der Hinweise zu Wolfenstein 3 deutlich zu. Im Jahr 2018 erfuhren die Spieler bereits, dass MachineGames bei der Arbeit an „The New Order“ schon wussten, dass sie eine Trilogie planen.

In der Zwischenzeit gab es weitere Hinweise durch Stellenausschreibungen, Verlängerung der Markenrechte und Interviews. Die Serie wurde nie für beendet erklärt. Erst kürzlich gab es mehrere offizielle Aussagen, dass MachineGames „eine Geschichte zu Ende erzählen muss“ und die Trilogie abschließen will.

Fazit:

Nach dem DLC-Abschluss von Indiana Jones steht Wolfenstein 3 als logisches, anstehendes AAA-Projekt von MachineGames ganz vorne.

Eine neue IP wäre für ein so großes Studio äußerst untypisch und aktuell weitestgehend ausgeschlossen. Quake 6 bleibt spannend, ist aber von der Sichtbarkeit und Priorisierung bislang klar hinter Wolfenstein 3 angesiedelt.