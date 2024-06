MachineGames: Mehrere neue Spiele in Arbeit

Autor:, in / MachineGames

Aus dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters geht hervor, dass bei MachineGames gleich mehrere hochpreisige Spiele in der Entwicklung sind.

Ein findiger X-User teilte auf seinem Profil spannende Neuigkeiten für alle, die gar nicht genug von neuen Titeln bekommen können. Entdeckt hat Timur222 auf dem LinkedIn-Profil von Jeff Brown, einem Senior Producer bei Bethesda Softworks, einen Hinweis darauf, dass bei MachineGames gleich mehrere neue Spiele in Arbeit sind.

Brown schreibt auf seinem Profil, dass er für die Produktion mehrerer Spiele bei MachineGames verantwortlich sei und auch das Budget plane. Bei besagten Budgets gehe es um Summen im 6-stelligen, aber auch im bis zu 9-stelligen Bereich.

Dazu fällt auch die Verwaltung interner und externer Ressourcen in sein Zuständigkeitsgebiet. Hierbei habe er die Verantwortung für über 300 Personen in mehreren Teams in sechs verschiedenen Zeitzonen.

Um welche Titel es sich handelt, bleibt leider unter Verschluss.