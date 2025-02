MachineGames: Studio arbeitet an mehreren spannenden neuen Dingen

Autor:, in / MachineGames

MachineGames, das Studio hinter Indiana Jones und Wolfenstein, arbeitet an mehreren spannenden neuen Dingen!

Nach der Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle im Dezember 2024 arbeitet das schwedische Entwicklerstudio MachineGames an mehreren neuen Projekten.

Nicole Åkerlid, Associate HR Generalist bei MachineGames, teilte auf LinkedIn mit, dass das Studio „an einigen ziemlich coolen Dingen“ arbeitet und derzeit verschiedene Positionen wie Lead-Positionen, Künstler, Programmierer und Animator besetzt.

Obwohl keine spezifischen Details zu den neuen Projekten bekannt gegeben wurden, gibt es Spekulationen über mögliche Fortsetzungen oder Neuauflagen. MachineGames ist bekannt für die Entwicklung der Wolfenstein-Reihe, und es wird vermutet, dass ein neues Wolfenstein-Spiel in Arbeit sein könnte. Zudem gab es in der Vergangenheit Gerüchte über ein mögliches Quake-Reboot durch das Studio.

Zusätzlich zu diesen potenziellen Projekten plant MachineGames die Erweiterung von Indiana Jones und der Große Kreis mit einer Story-Erweiterung namens The Order of Giants, die nach dem Hauptspiel veröffentlicht werden soll.