MachineGames: Studio feiert 15-jähriges Jubiläum und deutet neues Projekt an

Das Studio hinter Wolfenstein und Indiana Jones und der Große Kreis blickt auf 15 Jahre Erfolg zurück – und gibt erste Hinweise auf ein neues Spiel!

MachineGames feiert in diesem Monat sein 15. Jubiläum – ein bedeutender Meilenstein für das schwedische Studio, das mit Reihen wie Wolfenstein: The New Order und dem jüngst erschienenen Indiana Jones und der Große Kreis zu den bekanntesten Entwicklern im Bethesda-Kosmos gehört.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier veröffentlichte das Team nicht nur ein großes Update für Indiana Jones, sondern deutete auch an, dass bereits an einem neuen Projekt gearbeitet wird. Konkrete Details wurden noch nicht genannt, doch Fans spekulieren, dass es sich entweder um den nächsten Teil der Wolfenstein-Saga oder ein völlig neues Franchise handeln könnte.

MachineGames erklärte in einem kurzen Statement: „Danke für 15 unglaubliche Jahre.“