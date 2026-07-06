MachineGames: Wolfenstein wird zum TV-Universum – und Xbox plant mehr als gedacht

Wolfenstein III und die Zukunft von MachineGames stehen offenbar im Zentrum einer größeren Transmedia-Strategie bei Xbox, die Spiele und Serien enger miteinander verzahnen soll.

Laut einem Bericht von Jez Corden arbeitet Microsoft gemeinsam mit Microsoft an einem umfassenderen Konzept, das das Wolfenstein-Universum über verschiedene Medien hinweg ausbauen könnte. Dabei sollen nicht nur ein neues Spiel entstehen, sondern auch eine TV-Serie, die parallel zur Spielentwicklung aufgebaut wird.

Besonders interessant: Die Serie soll in Zusammenarbeit mit den Produzenten der Fallout-Serie für Amazon entstehen und damit auf ein ähnliches Transmedia-Modell setzen, bei dem Spiel und Serie sich gegenseitig ergänzen.

Im Zentrum steht dabei auch MachineGames, das laut dem Bericht aktiv an Wolfenstein III arbeitet. Ziel sei es, die narrative Welt des Franchises stärker über mehrere Plattformen hinweg zu verbinden.

Gleichzeitig gibt es auch ein Update zu Marvel’s Blade, das weiterhin in Entwicklung sein soll. Laut den Aussagen gibt es aktuell keine Pläne, das Projekt einzustellen, auch wenn interne Umstrukturierungen möglich seien.

Die Aussagen deuten insgesamt auf eine breitere Strategie von Xbox hin, bei der große Marken stärker als vernetzte Entertainment-Ökosysteme gedacht werden.