MachineGames: Wolfenstein wird zum TV-Universum – und Xbox plant mehr als gedacht

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Xbox plant offenbar großes Wolfenstein-Universum mit TV-Serie und Wolfenstein 3 – Blade bleibt in Entwicklung!

Wolfenstein III und die Zukunft von MachineGames stehen offenbar im Zentrum einer größeren Transmedia-Strategie bei Xbox, die Spiele und Serien enger miteinander verzahnen soll.

Laut einem Bericht von Jez Corden arbeitet Microsoft gemeinsam mit Microsoft an einem umfassenderen Konzept, das das Wolfenstein-Universum über verschiedene Medien hinweg ausbauen könnte. Dabei sollen nicht nur ein neues Spiel entstehen, sondern auch eine TV-Serie, die parallel zur Spielentwicklung aufgebaut wird.

Besonders interessant: Die Serie soll in Zusammenarbeit mit den Produzenten der Fallout-Serie für Amazon entstehen und damit auf ein ähnliches Transmedia-Modell setzen, bei dem Spiel und Serie sich gegenseitig ergänzen.

Im Zentrum steht dabei auch MachineGames, das laut dem Bericht aktiv an Wolfenstein III arbeitet. Ziel sei es, die narrative Welt des Franchises stärker über mehrere Plattformen hinweg zu verbinden.

Gleichzeitig gibt es auch ein Update zu Marvel’s Blade, das weiterhin in Entwicklung sein soll. Laut den Aussagen gibt es aktuell keine Pläne, das Projekt einzustellen, auch wenn interne Umstrukturierungen möglich seien.

Die Aussagen deuten insgesamt auf eine breitere Strategie von Xbox hin, bei der große Marken stärker als vernetzte Entertainment-Ökosysteme gedacht werden.

Quelle
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7 Kommentare Added

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  1. khrim 15190 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 06.07.2026 - 06:41 Uhr

    „Laut einem Bericht von Jez Corden arbeitet Microsoft gemeinsam mit Microsoft an einem umfassenderen Konzept“
    Wahnsinn hätte niemals gedacht das Microsoft mit Microsoft zusammen arbeitet 😜

    0
  2. Katanameister 486840 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.07.2026 - 06:53 Uhr

    Dann bin ich mal gespannt auf Wolfenstein 3 und die Serie.

    @Z0RN

    Da ist ein kleiner Fehler passiert:

    „Laut einem Bericht von Jez Corden arbeitet Microsoft gemeinsam mit Microsoft an einem umfassenderen Konzept,…“

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    • cartoon11 32890 XP Bobby Car Schüler | 06.07.2026 - 07:09 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Sollte wahrscheinlich heißen „XBOX arbeitet mit Microsoft zusammen“, was auch eine kleine Sensation wäre. Im Moment hat man das Gefühl, dass MS XBOX zerschlagen will…

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  4. Phonic 301985 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 07:10 Uhr

    Hmmmmm….. ob eine Serie das richtig einfangen kann? Stsffeln2 von Fallout war schon net wirklich der Bringer

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  5. Drakeline6 230335 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 07:14 Uhr

    Solange es nicht wieder bei Amazon erscheint, wär ich dabei.
    Hätte aber lieber den 3ten Hauptteil.

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