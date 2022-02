Madden NFL 22: Berlin Braves enthüllen ihre Capsule Collection

Berlin Braves Capsule Collection jetzt in The Yard in EA SPORTS Madden NFL 22 verfügbar.

Electronic Arts und die Berlin Braves enthüllen ihre Capsule Collection für EA SPORTS Madden NFL 22, die ab sofort in The Yard erhältlich ist. Angetrieben von der Liebe zum Sport und dem Drang, junge Menschen zu inspirieren, hat der Berliner Sportverein diese exklusive In-Game-Kollektion entworfen, die seine Werte und die deutsche Hauptstadt repräsentiert.

Die Capsule-Kollektion repräsentiert alles, wofür die Berlin Braves stehen: eine lebendige, farbenfrohe Mischung aus Show und Flash mit einem Twist, der Liebe und Inklusivität fördert. Die Kollektion wird für die Spieler:innen in The Yard vor dem ikonischen Brandenburger Tor erhältlich sein, einem Symbol für Trennung und Einheit, das die Geschichte der Heimatstadt der Berlin Braves widerspiegelt.

Für den Gründer der Berlin Braves, Joey Elgersma, sind die Braves nicht nur ein normaler Sportverein, sondern eine Plattform, auf der sich Menschen treffen und über Filme, Design, Mode und Musik austauschen können – und das alles, während sie gemeinsam Sport treiben und fit werden.

Elgersma sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, mit EA SPORTS an dieser Capsule Collection zu arbeiten und die Braves in EA SPORTS Madden NFL 22 zu präsentieren. Wir hoffen, dass diese Kollektion viele Kinder in Deutschland inspirieren wird und ihnen zeigt, dass wir zwar kein American Football Team sind, aber unsere Leidenschaft und unser Antrieb, etwas zu tun, was wir lieben, dazu geführt hat, dass wir Teil von EA SPORTS Madden NFL 22 sind.“

Der Name Berlin Braves und die Verbindung zum US-Sport liegen in der Geschichte Berlins begründet. Elgersma recherchierte auf dem Flugplatz Berlin-Tempelhof und stieß dabei auf ein sehr altes Logo der Berlin Braves US Air Force auf einem verlassenen Basketballfeld. In den 1950er Jahren wurde das Tempelhofer Flugfeld reich an amerikanischer Kultur und es entstanden schnell Sportprogramme.

Dieses Eckpfeilerprojekt begann 1954 und führte dazu, dass auf dem Luftwaffenstützpunkt Uni-Mannschaften in vielen Sportarten antraten, vom Marathonlauf bis hin zu Baseball, Basketball, American Football und mehr. Viele von ihnen nahmen an Wettkämpfen teil und vertraten die Luftwaffe unter dem Namen Berlin Braves.

Die Berlin Braves Madden NFL 22 Capsule Collection ist ab dem 25. Februar 2022 im The Yard Vanity Store und Ultimate Team Store erhältlich.

Madden NFL 22 wird in Orlando, Florida, von EA Tiburon entwickelt und ist weltweit für Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X|S, PC auf Origin und Steam sowie Google Stadia erhältlich.