Madden NFL 22: Loss Glitch verärgert Fans und macht Sieg zur Niederlage

Autor:, in / Madden NFL 22

Alle Jahre wieder! Das Spiel Madden NFL 22 kämpft auch in diesem Jahr mit einigen heftigen Bugs und Glitches und verärgert so die Fans.

Für alle Football-Fans hat EA am 20.08.2021 EA auch in diesem Jahr rechtzeitig zum Start der neuen NFL Saison ein neues Madden NFL 22 für die Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4, Playstation 5 sowie den PC (Origin) veröffentlicht. Madden NFL 22 lässt euch dank zahlreicher Spielmodi ein authentisches Football-Erlebnis der NFL nacherleben, frustriert aber auch mit zahlreichen Fehlern.

Wie auch im letzen Jahr hat EA erneut mit zahlreichen Bugs und Glitches zu kämpfen und erntet hierfür starken Groll der Spielgemeinde. Ein Beispiel ist der „Loss Glitch“, welcher vor allem im Spielmodus „Offline-Franchise“ auftritt.

Hierbei wird das Endergebnis für den Spieler als Niederlage gewertet, obwohl das eigentliche Spiel gewonnen wurde!

Aber auch visuelle Fehler bleiben nicht aus. So lassen sich beispielsweise manche Spieler nicht wie gewünscht steuern oder es kommt zu unschönen Grafikfehlern. Laut EA wird bereits an einem Patch gearbeitet, ein genauer Release wurde dabei aber nicht genannt.

Bereits zuvor hatte EA mit Problemen zu kämpfen. Einige Spieler berichteten beim Spielen der EA Access Trial-Version von verkürzten Spielzeiten. So konnte das Spiel keine volle 10 Stunden vorab ausprobiert werden. Im Anschluss wurde die Trial-Version verlängert.