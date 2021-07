Madden NFL 22: Neue Details zum Face of the Franchise-Modus

Im neuen Video zu Madden NFL 22 spricht Senior Design Director Ryan Santos über die neuen Features des Face of the Franchise-Modus der Footballsimulation aus dem Hause Electronic Arts.

In Face of the Franchise erstellen Spieler ihren eigenen Charakter und durchleben mit diesem die Höhen und Tiefen einer NFL-Karriere. Der Weg an die Spitze startet diesmal mit dem neuen Road to the Draft-Prolog, in dem die Profi-Tauglichkeit der Spieler durch verschieden Herausforderungen auf die Probe gestellt wird.

Zudem gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten, um den eigenen Spielstil zu individualisieren und als Linebacker kann erstmals eine Position innerhalb der Defense übernommen werden. Das Class Progression System wurde komplett überarbeitet und bietet nun noch mehr Aufstiegsmöglichkeiten. Weitere Details sollen in den nächsten Gridiron Notes folgen.