Madden NFL 22: Zwei NFL Super Bowl-Champions auf dem Cover

Electronic Arts kündigt EA SPORTS Madden NFL 22 an, das gleich zwei NFL Super Bowl-Champions, MVPs und Sportlegenden auf dem Cover aller Editionen sowie von Madden NFL Mobile präsentiert: Tom Brady und Patrick Mahomes.

Madden NFL 22 nutzt die Leistung der Next-Gen-Konsolen, um die rohe Energie, die Emotion und die Unberechenbarkeit der NFL durch den neuen Dynamic Gameday* einzufangen, der sich auf das Gameplay aller Modi auswirkt. Egal, ob man in Franchise einen Wochenspielplan erstellt oder in Play Now gegen einen Freund antrittt: die Spiele in Madden NFL 22 fühlen sich frisch an, mit mehr Tiefe in Strategie und Storytelling in jedem Match und Stadion.

„Es ist toll, gemeinsam mit Patrick auf dem Cover von Madden NFL 22 zu sein. Wir teilen die Liebe zum Football und es ist etwas ganz Besonderes, ein Teil dieses bekannten Franchises zu werden“, so der siebenmalige Super Bowl-Champion Tom Brady. „Das diesjährige Spiel fängt auf gekonnte Weise die Energie und Unberechenbarkeit ein, die man jeden Sonntag auf dem Spielfeld sieht. Wir freuen uns darauf, dass die Fans das auch erleben können.“ „Solange ich mich erinnern kann, bin ich, wie die meisten Liga-Spieler, ein großer Fan von Madden NFL. Jetzt auf dem Cover zu sein – nicht nur zum zweiten Mal, sondern auch noch mit Tom Brady, einem der besten Spieler aller Zeiten, ist schon fast surreal“, so Patrick Mahomes. „Es ist erst das

zweite Mal, dass sich zwei Athleten das Cover teilen und wir freuen uns, dass die Fans Dynamic Gameday erleben können, was das Spiel noch intensiver und authentischer macht – und es sich dadurch das ganze Jahr über frisch und authentisch anfühlt.“

Dynamic Gameday in Madden NFL 22 bringt gleich drei neue Funktionen: Gameday Atmosphere, Gameday Momentum und Next Gen Stats: Star-Driven AI. Gameday Atmosphere lässt die Spieler durch Menschenmengen, Umgebungen und Präsentationselemente, die jedes Spiel aufwerten und beeinflussen, in ein dichte Fan-Atmosphäre eintauchen.

Die neuen, leistungsbasierten Mechaniken von Gameday Momentum, darunter Home Field Advantage, das einzigartige Spielbedingungen bietet, die auf die Stadionatmosphäre eines jeden NFL-Teams zugeschnitten sind, lassen die Dynamik des Spiels spürbar zum Leben erwachen. Next Gen Stats: Star-Driven AI, ausgestattet mit echten Spielerdaten, die sich im Laufe der Saison weiterentwickeln, beeinflusst das Verhalten der KI und die Tendenzen der Teams, um die NFL-Superstars und den Charakter jedes Teams noch realistischer zu gestalten.

„Letztes Jahr hatten wir mehr Spieler als je zuvor in Madden und wir freuen uns darauf, mit Madden NFL 22 eine neue Spielerfahrung zu bieten, die emotionaler, authentischer und realistischer sein wird, da Dynamic Gameday das Gameplay des gesamten Spiels aufwertet“, so Seann Graddy, Executive Producer von Madden NFL 22. „Wir sammeln fortlaufend das Feedback unserer Spieler, um Madden NFL mit jeder Ausgabe sowie in Echtzeit mit unserem Live-Service während des Jahres zu verbessern. Wir werden diesen Ansatz auch in diesem Jahr fortführen, einschließlich der Verstärkung unseres Engagements für Franchise, indem wir das Engagement beibehalten, mit dem wir in Madden NFL 21 begonnen haben, mehr der am meisten gewünschten Franchise-Features sowohl zum Saisonstart als auch während der Saison zu liefern.“

Der Franchise-Modus in Madden NFL 22 gibt den Spielern stärker das Gefühl, mit ihrem Team verbunden zu sein und die Kontrolle darüber zu haben – mit detaillierterem Personalmanagement und Skill-Tree-Progression sowie einer umfassenden wöchentlichen Spielstrategie und überarbeiteter Saison-Engine. Franchise wird auch weiterhin im Laufe des Jahres durch mehrere Live-Service-Updates Verbesserungen erhalten.

Der neueste Modus von Madden NFL „The Yard“ bietet eine komplett neue Einzelspieler-Kampagne und ein Avatar-Progressionssystem, das Fortschritt, Belohnungen und mehr mit Face of the Franchise teilt. Face of The Franchise kehrt mit einer neuen Story, einem Spielerklassensystem und der Möglichkeit zurück, erstmals als Linebacker auf der defensiven Seite zu spielen. Mit Superstar KO wird der Multiplayer-Modus um NFL-Teams aus der echten Welt erweitert. Zudem wird Madden Ultimate Team eine neue Saison mit Inhalten liefern, Halbzeitanpassungen für Superstar X-Factors ermöglichen und Next Gen Stats* integrieren, um Statistiken für Spielergegenstände zu verfolgen.

Madden NFL 22 Vorbestellung

Fans, die Madden NFL 22 vorbestellen, erhalten zahlreiche Vorzüge, darunter neue Vanity-Gegenstände und Inhalte in Ultimate Team, sowie erstmalig Vorteile in Franchise, Face of the Franchise und The Yard. Sowohl die MVP Edition als auch die Vorbesteller- und die reine EA Play Pro Dynasty Edition bieten 3 Tage Early Access, eine Doppelberechtigung für Spieler, die ihre Madden NFL-Erfahrung mit einer Next-Gen-Konsole aufwerten wollen, und vieles mehr. Zudem holen EA Play-Mitglieder mehr aus Madden NFL 22 heraus – mit frühem Testzugang ab dem 12. August 2021 und monatlichen Belohnungen im Spiel.