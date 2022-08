Madden NFL 23: Gameplay First Look am Mittwoch

In weniger als zwei Wochen startet die Football-Simulation NFL Madden 23 in die Saison und verspricht dabei einige grundlegende Neuerungen für den Franchise-Modus. Auch in Sachen Gameplay wurde an einigen Schrauben gedreht.

In Bezug auf letzteres können sich Fans am 10. August ab 17:00 Uhr selbst davon überzeugen, wie die neuen Features das Geschehen auf dem Platz beeinflussen. Dann werden im Rahmen des Madden 23 Gameplay First Look-Events die beiden YouTuber TDBarrett und CleffTheGod gegeneinander antreten.

Madden NFL 23 erscheint am 19. August 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.