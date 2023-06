Madden NFL 24: Character Skeleton-Technologie für mehr Realismus

Electronic Arts und EA SPORTS stellen heute EA SPORTS Madden NFL 24 vor, das dank der nächsten Evolution von FieldSENSE und der neuen Character Skeleton-Technologie noch mehr Spieltiefe, Kontrolle und Realismus auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC bietet.

Die Character Skeleton-Technologie hebt den NFL-Realismus auf die nächste Stufe, indem sie das Charakterskelett verändert und ihm mehr Körperdefinition und Variation hinsichtlich der Körperbauarten auf dem Spielfeld gewährt. Sie macht Charaktere menschlicher und anatomisch korrekt, bietet realistischere Spielerbewegungen und bietet dank FieldSENSE lebensechte Bewegungsmuster auf dem Spielfeld.

Zahlreiche Verbesserungen an Football-Grundlagen verbessern das Football-Erlebnis in Madden NFL 24. Zudem bietet die Rückkehr des bei Fans beliebten Superstar-Modus und der Minispiele (auf PS5, Xbox Series X|S und PC) neue Möglichkeiten, das Spiel zu erlernen und zu spielen.

Dank Crossplay-Unterstützung und der Feature-Parität auf PS5, Xbox Series X|S und PC im Head-to-Head-Modus und in bestimmten Online-Mehrspieler-Modi können Fans erstmals unabhängig ihrer Plattform mit Freund:innen spielen.

„Wir haben im vergangenen Jahr mit FieldSENSE und hohen Verkaufszahlen für das Madden-NFL-Franchise Geschichte geschrieben und konzentrieren uns noch mehr auf die Bereiche, von denen sich unsere Fans in Madden NFL 24 am meisten Verbesserungen wünschen“, so Mike Mahar, Senior Producer von Madden NFL. „Durch die Minispiele und den Superstar-Modus haben wir zusätzliche Spielmöglichkeiten hinzugefügt, zudem konnten wir dank FieldSENSE den Realismus erhöhen. Außerdem haben wir durch zahlreiche grundlegende Football-Verbesserungen und die Einführung der Character Skeleton-Technologie eine noch größere Immersion erreicht – dank dieser zahlreichen Veränderungen kommt das Spiel dem näher, was Fans in der NFL erleben.“

Die Fans der Buffalo Bills dürfen etwas Besonderes feiern, denn ihr Quarterback Josh Allen ist der erste Bills-Spieler, der auf dem Cover eines Madden-NFL-Titels landet. Allen ist einer der dynamischsten Spielmacher der Liga und hält den NFL-Rekord für die Anzahl von Touchdowns in einem Zeitraum von fünf Karrieresaisons (177), was ihn in puncto Pässen und Touchdowns zum besten Quarterback in Madden NFL 23 aufsteigen ließ.

„Als jemand, der seit seiner Kindheit Fan von Madden NFL ist, fühle ich mich geehrt, der erste Spieler der Buffalo Bills auf dem Cover zu sein. Ohne die Unterstützung meines Teams und der Bills Mafia hätte ich das nicht geschafft“, sagte Josh Allen. „Superstars und Minispiele sind zurück in Madden. Ich freue mich schon sehr darauf, wie die Fans die Verbesserung dieser Spielelemente aufnehmen werden.“

Das Gameplay von Madden NFL 24 für PS5, Xbox Series X|S und PC ist realistischer dank FieldSENSE-Verbesserungen, die eine bessere Kontrolle beim Werfen, Fangen und Tackling bieten, sowie durch die Character Skeleton-Technologie, die eine bessere Körperdefinition ermöglicht und die Bewegungen somit flüssiger macht. Weitere für diese Plattformen verfügbare Verbesserungen umfassen:

Hit Everything: Neue Tackles bei umkämpften Bällen bieten mehr Kontrolle beim Steuern des Receivers sowie neue Tackle-Arten wie: Wrap-Tackles, Scoop-Tackles und die brandneuen Hit-Stick-Animationen verleihen der Defense mehr Persönlichkeit und Vielfalt. Die dynamische Verzweigungstechnologie wird nun auch auf das Blocken ausgeweitet.

Fans, die die Madden NFL 24 Deluxe Edition vorbestellen, erhalten zahlreiche Vorteile, darunter 3 Tage Vorabzugang, 4.600 Madden Points, Dual Entitlement für ein Upgrade auf die Versionen für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S und vieles mehr. Fans, die die Deluxe Edition bis zum 22. Juli vorbestellen, erhalten außerdem ein Spielerobjekt aus dem „AKA Ultimate Team“-Programm.

Madden NFL 24 wird in Orlando, Florida und Madrid von EA Tiburon für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC entwickelt und ist ab dem 18. August über die EA app für Windows, Origin, Steam und den Epic Games Store erhältlich.