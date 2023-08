Madden NFL 24: Touchdown mit Crossplay-Unterstützung

Kurz vor der neuen Football-Saison hat Electronic Arts heute weltweit EA SPORTS Madden NFL 24 veröffentlicht.

Die Innovationen im gesamten Spiel lassen Fans noch tiefer in die authentische National Football League (NFL)-Erfahrung eintauchen. Die Kontrolle und der Realismus wurden durch Gameplay-Neuerungen im gesamten Spiel auf Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X|S verbessert, was es Fans ermöglicht, ein NFL-Superstar werden und ihr Können auf die Probe stellen.

Außerdem können Fans auf PS5, Xbox Series X|S und auf PC zum ersten Mal mit Crossplay-Unterstützung in Head-to-Head- und bestimmten Online-Multiplayer-Modi gegeneinander antreten sowie die gleichen Features auf PC nutzen.

„Die Veröffentlichung von Madden NFL ist mehr als nur ein Spiel – sondern ein kulturelles Ereignis in der Football-Welt und ein Signal an die Fans, dass eine neue Saison begonnen hat und es Zeit zum Spielen ist“, sagt Daryl Holt, SVP, EA SPORTS und GM, Tiburon. „Realistisches Gameplay und die mit größerer Tiefe verbundenen Spielerlebnisse in verschiedenen Modi und Crossplay-Funktionen bieten Madden NFL 24 mehr Möglichkeiten als je zuvor, Football-Fans auf ihre ganz eigene Art zu spielen und sie ihre gemeinsame Leidenschaft für die NFL feiern zu lassen.“