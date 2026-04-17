MAFIA IV: Remake und neues Mafia-Spiel durch Gerüchte massiv angeheizt

Gerüchte deuten auf Mafia 2 Remake und eine neue Fortsetzung innerhalb der Mafia-Reihe bei Hangar 13 hin.

Neue Gerüchte rund um die Mafia II-Reihe (Xbox 360 Release 27. August 2010) deuten darauf hin, dass sowohl ein Remake des Klassikers als auch ein weiteres Projekt im Mafia-Universum bei Hangar 13 in Entwicklung sein könnten.

Offiziell bestätigt sind diese Informationen bislang nicht, dennoch verdichten sich mehrere Hinweise aus unterschiedlichen Quellen.

Besonders spekuliert wird über ein mögliches Prequel im Empire Bay der 1930er Jahre, das nicht als klassisches Mafia IV auftreten soll. Stattdessen steht die Idee im Raum, dass das nächste Projekt entweder als neues eigenständiges Kapitel unter einem Titel wie „Mafia: The New World“ erscheinen oder als Remake von Mafia II umgesetzt werden könnte.

Für zusätzliche Spekulationen sorgt die Aussage von Carina Conti, der Darstellerin von Isabella Torrisi aus Mafia: The Old Country, die bestätigte, dass Hangar 13 die Genehmigung für ein weiteres Mafia-Spiel erhalten habe. Auch Beobachtungen aus dem Entwicklerumfeld tragen zur Gerüchteküche bei: So sollen Audioaufnahmen für Waffen aus Mafia II bei Hangar 13 durchgeführt worden sein.

Zusätzlich wurde der Game Director von Mafia: The Old Country mit der Aussage zitiert, dass es sich bei dem aktuellen Teil um einen Soft-Reboot handelt und dieser den Start einer neuen Serie von Mafia-Spielen markieren soll. Auch Take-Two-CEO Strauss Zelnick äußerte sich positiv zum finanziellen Erfolg des Titels, was die Spekulationen um eine Fortsetzung weiter befeuert.

Offiziell bestätigt ist derzeit jedoch kein neues Spiel.