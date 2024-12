Mafia: The Old Country: Ähnlich aufgebaut wie Mafia 1 & 2 sagt Entwickler

Mafia: The Old Country ist von der Struktur ähnlich aufgebaut wie die ersten beiden Teile der Reihe, sagt der Entwickler.

In die alte Heimat ging es letzte Woche im neuen Trailer zu Mafia: The Old Country, der bei den Game Awards gezeigt wurde und Zuschauer in die kriminelle Unterwelt von Sizilien entführte.

Mafia: The Old Country ist für eine Veröffentlichung im Sommer 2025 vorgesehen, so das Ende des Trailers. Mit Grand Theft Auto VI, datiert für Herbst 2025, ziehen manche Vergleiche mit dem Spiel von Rockstar Games.

Für Alex Cox sind das jedoch verschiedene Spiele. Der Game Director bei Hangar 13 vergleicht Mafia: The Old Country lieber mit den beiden ersten Teilen der Reihe.

Im Interview mit IGN sagte er: „Ich glaube, wir würden Mafia 1 und 2 so beschreiben, und ich denke, viele Fans würden das auch tun: Es ist ein lineares Abenteuer, das in einer Welt spielt, die man abseits der ausgetretenen Pfade erkunden kann, aber das Spiel führt einen wirklich auf dem Pfad der Geschichte. Ich denke also, wenn man Mafia 1 oder 2 als Anhaltspunkte dafür nimmt, wie es ist, ist es sicherlich näher dran als Mafia 3.“

Mit einem Open-World-Spiel im eigentlichen Sinne sollten Spieler aber nicht rechnen. Laut Baynes wird man nicht für endlose Nebenquests und Aktivitäten in der Welt losziehen. Es ist stattdessen die Geschichte, die Spieler in dieser Welt erleben sollen.

„Die Art und Weise, wie ich es beschreibe, ist, dass man nicht Mafia: The Old Country spielt und loszieht, um endlose Nebenquests zu erledigen und Aktivitäten in der Welt zu unternehmen“, erzählt Baynes. „Wir wollen, dass die Spieler eine Geschichte erleben, die in dieser wunderschönen Welt angesiedelt ist. Und wenn du einen Weg gehst und hier rübergehen und erkunden willst, kannst du das in vielen Fällen tun, weil die Welt um dich herum existiert. Aber wir ermutigen sie dazu, die Geschichte zu durchlaufen.“ „Eines der Dinge, die ich an diesen Spielen liebe, ist, dass die Leute sie zu Ende spielen, weil sie wissen wollen, was passiert. Und das ist auch bei diesem Spiel ein Trend. Wir wollen, dass die Leute die ganze Geschichte durchspielen und erleben.“

Intern habe man darüber diskutiert, ob man den Begriff Open-World verwenden soll. Das Spiel ist nicht „rein linear“, weil das „zu streng“ klingt, aber es ist eben auch ein „zu weit gefasster Begriff“.

Ist es also ein Open-World-Spiel? Die Antwort ist „ja und nein“, wie der Game Director erklärt.