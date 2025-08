Mafia: The Old Country: Angaben zur Spielzeit von den Entwicklern

Entwickler äußern sich zur Spielzeit von Mafia: The Old Country!

Wie die Entwickler von Hangar 13 nun bestätigt haben, orientiert sich die Spielzeit von Mafia: The Old Country stark an der des Remakes von Teil 1, der Mafia: Definitive Edition.

„Es ist sehr ähnlich wie Mafia: Definitive Edition. Wir haben gesehen, wie sehr die Fans dieses Spiel mochten, und es war die Art von Spiel, die wir wirklich gerne machen – eine lineare Geschichte, ein Kriminaldrama, in dem man die Hauptfigur in einem klassischen Mafia-Film spielt.“

Spielzeit laut Entwicklerangaben:

Hauptstory: ca. 10,5 Stunden

Mit Nebenmissionen: ca. 13 Stunden

Das Spiel setzt also erneut auf eine kompakte, storygetriebene Erfahrung – ganz im Stil klassischer Mafia-Spiele. Wer sich Zeit für Erkundung und Nebenaufgaben nimmt, kann noch etwas mehr Spielzeit herausholen, ohne dass das Spiel unnötig in die Länge gezogen wird.

Wer von euch hat das Spiel schon vorbestellt?