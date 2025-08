Mafia: The Old Country: Bietet Performance- und Qualitätsmodus auf PS5 und Xbox Series X

Der kommende Titel Mafia: The Old Country wird auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowohl einen Performance- als auch einen Qualitätsmodus bieten.

Wie Entwicklerstudio Hangar 13 über die Plattform X (ehemals Twitter) bekanntgab, zielt der Performance-Modus auf eine durchschnittliche Bildrate von 60 FPS ab. Damit bestätigt das Studio eine Option für flüssiges Gameplay auf beiden High-End-Konsolen.

Über den Qualitätsmodus ist bislang nur bekannt, dass er eine höhere visuelle Qualität und Auflösung bieten soll. Konkrete Angaben zu Framerate, Zielauflösung oder unterstützten Grafiktechnologien wie Raytracing wurden noch nicht gemacht. Es bleibt also offen, wie stark sich die Bildqualität im Vergleich zum Performance-Modus unterscheidet.

Für die Xbox Series S wird laut bisherigen Informationen wohl ausschließlich der Performance-Modus verfügbar sein, vermutlich mit einer Auflösung von 1080p. Eine offizielle Bestätigung hierzu steht jedoch noch aus.

Parallel hatte Hangar 13 kürzlich auch die PC-Hardwareanforderungen für Mafia: The Old Country veröffentlicht. Diese decken ein breites Spektrum von den Minimalvoraussetzungen bis hin zum „Epic“-Preset in 4K-Auflösung ab, was auf eine flexible Skalierbarkeit der Engine hindeutet.