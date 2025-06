Mafia: The Old Country: Die unverwechselbaren Klänge der Mafia

Hangar 13 hat Breaking Omertà: „The Sounds of Sicily“ zu Mafia: The Old Country veröffentlicht.

In diesem letzten Mafia: The Old Country-Teil der laufenden Breaking Omertà‘ Entwicklertagebuchserie zeigt Hangar 13 die Klänge Siziliens zu einem unvergesslichen Hörerlebnis verwoben hat.

The Old Country erinnert an die unverwechselbaren Klänge der Mafia – vom scharfen Knall einer „Lupara“-Schrotflinte bis hin zu den mitreißenden Streichern der Filmmusik.