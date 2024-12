Mafia: The Old Country: Eine lineare, filmische Inszenierung

Wie wir für euch bereits berichtet haben, wurde Mafia: The Old Country von 2K und Hangar 13 bei den Game-Awards mit einem neuen Trailer vorgestellt.

Der Trailer entführt euch in die brutale kriminelle Unterwelt des Siziliens, der 1900er-Jahre. Mafia: The Old Country ist der Beginn einer neuen Verbrechenssaga im gefeierten Mafia-Universum und kehrt mit einem Aufgebot fesselnder neuen Charaktere zu den Ursprüngen des organisierten Verbrechens zurück.

Als linear erzähltes, von der Geschichte getriebenes Spiel bietet Mafia: The Old Country ein konzentriertes Erlebnis, das sich perfekt für Fans eignet, die in eine gefährliche und unbekannte Welt voller Intrigen eintauchen möchten.

Mit einer beeindruckenden Grafik und einer filmischen Inszenierung, mithilfe eines spannenden Kampfsystems, mit realistischem Stealth-Gameplay und intensiver Schusswechsel-Mechanik, entführt das Spiel die Spieler in eine gnadenlose Welt des organisierten Verbrechens.

Mafia: The Old Country führt einen neuen Protagonisten ein, den die Spieler verkörpern. Enzos Geschichte spielt in einer Zeit, in der der Umgang mit einem Stilettomesser eine tödliche Fähigkeit war, die Lupara (eine abgesägte Schrotflinte) die bevorzugte Waffe darstellte, mörderische Vendetten über Jahrzehnte tobten und Mafiosi ihre Schutzgeldgeschäfte zu Fuß, zu Pferd oder in den frühen Automobilen des 20. Jahrhunderts kontrollierten.

Mit Entschlossenheit hat Enzo eine Kindheit voller Pflichtarbeit in den höllischen Schwefelminen Siziliens überlebt. Nun bietet ihm der Zufall die Gelegenheit, sich der Verbrecherfamilie von Don Torrisi anzuschließen, bei der er bereit ist, alles zu tun, um sich ein besseres Leben zu schaffen.

Durch seinen Schwur an die Familie Torrisi verpflichtet sich Enzo einem Ehrenkodex, der sowohl Macht als auch Entbehrungen mit sich bringt. Eine einfache Wahrheit darf er nie vergessen: Familie braucht Opfer.

„Mafia: The Old Country ist eine Hommage an die alten, düsteren Mafia-Geschichten, bei denen die Spieler die Ursprünge des organisierten Verbrechens entdecken können“, sagt Nick Baynes, Präsident von Hangar 13. „Jeder bei Hangar 13 ist entschlossen, die authentischste und intensivste Geschichte des Franchise zu erschaffen, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die Reise mit Enzo erleben.“

Das 2002 mit der Veröffentlichung des bahnbrechenden Spiels Mafia ins Leben gerufene Franchise hat sich bis heute mehr als 35 Millionen Mal auf Konsolen und PC verkauft. Hangar 13 hat 22 Jahre damit verbracht, Spieler in brutale Mafia-Welten eintauchen zu lassen, und jetzt konzentrieren sich diese Franchise-Veteranen auf Mafias The Old Country.