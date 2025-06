Mafia: The Old Country: Entwickler-Videotagebuch: Capturing Performance

Mafia: The Old Country präsentiert ein neues Entwickler-Videotagebuch: „Capturing Performance“.

Heute hat Hangar 13 die neueste Folge der Entwickler-Videotagebuchreihe zu Mafia: The Old Country veröffentlicht: Breaking Omertà: „Capturing Performance.“

In dieser Episode zeigen die Entwickler:innen, wie sie die Besetzung von Mafia: The Old Country ausgewählt und die Darstellungen ins Bild gesetzt haben. Begleiten Sie das Team dabei, wie die Darsteller:innen einer vollkommen neuen Reihe von Charakteren in einer fesselnden und emotionsreichen Geschichte Leben einhaucht, die bis zu den Wurzeln des organisierten Verbrechens im Siziliens der 1900 Jahre zurückreicht.