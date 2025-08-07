Mafia: The Old Country: Erste Wertungen der Fachpresse eingetroffen

Die ersten Wertungen der Fachpresse sind eingetroffen und zeigen ihre Kritiken an Mafia: The Old Country.

Mafia: The Old Country startet zum Launch auf Metacritic mit einem 76er Score. Von 90 bis 60 ist alles vertreten und die Meinungen gehen offensichtlich weit auseiandern.

Das Spiel wird morgen offiziell veröffentlicht, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.

Mafia: The Old Country – Wertungen

90 – PC Games

90 – Press Start Australia

85 – GamingTrend

85 – DualShockers

81 – GAMES.CH

80 – Wccftech

80 – VGC

75 – Everyeye.it

60 – Digital Trends

60 – GameInformer

60 – Gamereactor UK

60 – Screen Rant

60 – GameSpot