Mafia: The Old Country: Erste Wertungen der Fachpresse eingetroffen

27
Image: 2K

Die ersten Wertungen der Fachpresse sind eingetroffen und zeigen ihre Kritiken an Mafia: The Old Country.

Mafia: The Old Country startet zum Launch auf Metacritic mit einem 76er Score. Von 90 bis 60 ist alles vertreten und die Meinungen gehen offensichtlich weit auseiandern.

Das Spiel wird morgen offiziell veröffentlicht, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.

Mafia: The Old Country – Wertungen

  • 90 – PC Games
  • 90 – Press Start Australia
  • 85 – GamingTrend
  • 85 – DualShockers
  • 81 – GAMES.CH
  • 80 – Wccftech
  • 80 – VGC
  • 75 – Everyeye.it
  • 60 – Digital Trends
  • 60 – GameInformer
  • 60 – Gamereactor UK
  • 60 – Screen Rant
  • 60 – GameSpot

Quelle
27 Kommentare

  2. de Maja 288995 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.08.2025 - 15:25 Uhr

    60-75 würde ich auch einschätzen, hat aber ja nichts schlechtes zu bedeuten, kann trotzdem einigen Leuten gefallen.

    0
  3. Krawallier 131995 XP Elite-at-Arms Bronze | 07.08.2025 - 15:31 Uhr

    90-60?
    Ganz schöne Breite, denke bei den 60ern wird viel dabei sein die es mit einem GTA Antigen Spiel vergleichen.

    0
  4. Tobi-Wan-Kenobi 148635 XP Master-at-Arms Onyx | 07.08.2025 - 15:43 Uhr

    Solange die Kampagne die 12+ Stunden gut unterhält und es flüssig läuft, soll’s mit Recht sein. Werde sowieso noch warten. 😊

    0
  5. Ranzeweih 139590 XP Elite-at-Arms Gold | 07.08.2025 - 16:48 Uhr

    Ziemlich weites Spektrum. Mal abwarten, was man in den nächsten Tagen noch dazu hört.

    0
  6. Nibelungen86 263240 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.08.2025 - 16:59 Uhr

    Bin gespannt wie es sich entwickelt, werde es definitiv irgendwann zocken.

    0
  8. Texhex81 45235 XP Hooligan Treter | 07.08.2025 - 17:03 Uhr

    Die meisten kenne ich nicht ,aber PC Games das ist ein Urgestein unter den Magazinen …die nehme ich schon ernst ,des wegen gehe ich wirklich von einem guten Spiel aus und traue dieser Wertung .

    0
  9. Bensche 46830 XP Hooligan Treter | 07.08.2025 - 17:13 Uhr

    Echt gemischte Wertungen. Zocken werd ich es auf jeden Fall irgendwann. Das Setting find ich sehr gut.

    0

