Mafia: The Old Country: Erste Wertungen der Fachpresse eingetroffen

Mafia: The Old Country startet zum Launch auf Metacritic mit einem 76er Score. Von 90 bis 60 ist alles vertreten und die Meinungen gehen offensichtlich weit auseiandern.
Das Spiel wird morgen offiziell veröffentlicht, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.
Mafia: The Old Country – Wertungen
- 90 – PC Games
- 90 – Press Start Australia
- 85 – GamingTrend
- 85 – DualShockers
- 81 – GAMES.CH
- 80 – Wccftech
- 80 – VGC
- 75 – Everyeye.it
- 60 – Digital Trends
- 60 – GameInformer
- 60 – Gamereactor UK
- 60 – Screen Rant
- 60 – GameSpot
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spiele es dank neuseeland schon 1 stunde ist geil
Finde es schon krass von 60-90 da haben wohl einige völlig andere Erwartungen gehabt
60-75 würde ich auch einschätzen, hat aber ja nichts schlechtes zu bedeuten, kann trotzdem einigen Leuten gefallen.
90-60?
Ganz schöne Breite, denke bei den 60ern wird viel dabei sein die es mit einem GTA Antigen Spiel vergleichen.
Solange die Kampagne die 12+ Stunden gut unterhält und es flüssig läuft, soll’s mit Recht sein. Werde sowieso noch warten. 😊
Ein Tester hat ca. 17 Stunden für gebraucht.
Ziemlich weites Spektrum. Mal abwarten, was man in den nächsten Tagen noch dazu hört.
Bin gespannt wie es sich entwickelt, werde es definitiv irgendwann zocken.
Das ist aber eine weite Spannweite an Wertungen 🤷♂️.
Die meisten kenne ich nicht ,aber PC Games das ist ein Urgestein unter den Magazinen …die nehme ich schon ernst ,des wegen gehe ich wirklich von einem guten Spiel aus und traue dieser Wertung .
Echt gemischte Wertungen. Zocken werd ich es auf jeden Fall irgendwann. Das Setting find ich sehr gut.