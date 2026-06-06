Mafia: The Old Country: Erweitert die Kampagne mit Man of Honor

Für Mafia: The Old Country wurde mit „Man of Honor“ eine neue Erweiterung angekündigt. Das Zusatzpaket erscheint am 14. August 2026 für Xbox Series X|S und setzt die Geschichte von Enzo Favara in zwei neuen Story-Kapiteln fort.

Die Handlung spielt im Winter des Jahres 1905 auf Sizilien. Nachdem sich Enzo als verlässlicher Soldat der Torrisi-Familie bewiesen hat, erhält er gemeinsam mit Cesare einen neuen Auftrag. Im Mittelpunkt steht Ennio Salieri, ein kürzlich aus dem Gefängnis entlassener Mafioso, der entschlossen ist, alte Rechnungen zu begleichen und seinen Einfluss zurückzugewinnen.

Während Enzo an Salieris Seite arbeitet, taucht er noch tiefer in die kriminelle Unterwelt des Valle Dorata ein. Die Erweiterung beleuchtet dabei einen bislang unbekannten Abschnitt seiner frühen Zeit als Soldato und führt neue Schauplätze, Waffen, Fahrzeuge sowie Talismane ein.

Die beiden zusätzlichen Kapitel können entweder direkt in die Hauptkampagne integriert oder nach entsprechendem Spielfortschritt separat gestartet werden.

Darüber hinaus erweitert „Man of Honor“ auch den Free-Ride-Modus. Dort schließen sich Spieler mit Salieri zusammen, um exklusive Aufträge und besonders anspruchsvolle Herausforderungen zu absolvieren. Zusätzlich warten neue Sammelobjekte und bislang verborgene Orte im Valle Dorata auf ihre Entdeckung.

Mit der Erweiterung erhält Mafia: The Old Country somit sowohl neue Story-Inhalte als auch zusätzliche Aktivitäten für den Free-Ride-Modus und baut die Geschichte rund um Enzo Favara und die sizilianische Unterwelt weiter aus.