Mafia: The Old Country: Familiäre Verpflichtungen in der Mafia

Familie ist wichtig. Besonders in Kreisen der Mafia. Ein Mitglied der Torrisi-Verbrecherfamilie zu sein, bringt daher gewisse Verpflichtungen mit sich.

In einem neuen Gameplay-Video zu Mafia: The Old Country erhaltet ihr einen Eindruck davon, was von euch als neuer Soldat erwartet wird, wenn ihr euch der Familie anschließen wollt.