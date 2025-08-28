Mafia: The Old Country: Finaler Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

PC, PS5, PS5 Pro und Xbox Series X im Direktvergleich – so präsentiert sich Mafia: The Old Country optisch im Detail.

Für Mafia: The Old Country liegt ein finaler Grafikvergleich zwischen den verschiedenen Plattformen vor. Dabei wird die optische Umsetzung des Spiels auf dem PC, der PlayStation 5, der PlayStation 5 Pro sowie der Xbox Series X gegenübergestellt.

Der Vergleich zeigt Unterschiede in Texturqualität, Beleuchtung, Schattenwürfen und Detailtiefe, die je nach Plattform variieren.

Auf dem PC kommen vor allem hochauflösende Texturen und flexible Einstellungsmöglichkeiten zur Geltung, während die Konsolenfassungen eine optimierte Performance und stabile Bildraten bieten.

Besonders die PS5 Pro zeigt im direkten Vergleich eine gesteigerte Schärfe und verbesserte Darstellungseffekte. Auf allen Systemen bleibt Mafia: The Old Country jedoch in seiner finalen Version ein visuell aufwendig gestaltetes Spiel, das die Atmosphäre der Reihe in hoher Qualität transportiert.