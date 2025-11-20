Mafia: The Old Country: Free Ride Update mit kostenlosen Inhalten

Kampf- und Rennherausforderungen, zusätzliche Gegenstände, neue Spielfunktionen und vieles mehr wurden Mafia The Old Country mit dem Free Ride-Update hinzugefügt.

2K und Hangar 13 haben den Launch des Free Ride-Modus angekündigt. Das kostenlose Update für alle Besitzer von Mafia: The Old Country ist ab heuzte verfügbar.

Mit Free Ride können Spieler noch tiefer in die Welt von Mafia: The Old Country eintauchen und ihr Können in anspruchsvollen Kampfherausforderungen sowie spannenden Rennen unter Beweis stellen. Die Kampfherausforderungen werden im Verlauf der Hauptgeschichte freigeschaltet und können mehrfach absolviert werden, um Belohnungen zu erhalten.

Das Update führt außerdem eine Reihe neuer Spielfunktionen ein. Mit dem Photo Mode lassen sich die Kulissen Siziliens der frühen 1900er Jahre dank verschiedener Filter eindrucksvoll festhalten. Mit Cinema Siciliano, einem Schwarz-Weiß-Kinomodus inspiriert von italienischen Vintage-Filmen, lässt sich das Spiel wie ein klassischer Film erleben.

Für Veteran kehrt zudem der bei Fans beliebte Schwierigkeitsgrad „Klassisch“ zurück, der ein besonders sorgfältiges Gesundheits- und Munitionsmanagement erfordert. Die neue First Person Driving-Perspektive sorgt derweil für ein noch immersiveres und realistischeres Fahrerlebnis.

Darüber hinaus enthält das Update neue freischaltbare Fahrzeuge, Waffen, Messer, Outfits und Amulette.

Das Free Ride Update steht allen Besitzern von Mafia: The Old Country ab 17:00 Uhr MEZ zum Download bereit. Mafia: The Old Country ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.