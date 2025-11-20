Mafia: The Old Country: Free Ride Update mit kostenlosen Inhalten

Kampf- und Rennherausforderungen, zusätzliche Gegenstände, neue Spielfunktionen und vieles mehr wurden Mafia The Old Country mit dem Free Ride-Update hinzugefügt.

2K und Hangar 13 haben den Launch des Free Ride-Modus angekündigt. Das kostenlose Update für alle Besitzer von Mafia: The Old Country ist ab heuzte verfügbar.

Mit Free Ride können Spieler noch tiefer in die Welt von Mafia: The Old Country eintauchen und ihr Können in anspruchsvollen Kampfherausforderungen sowie spannenden Rennen unter Beweis stellen. Die Kampfherausforderungen werden im Verlauf der Hauptgeschichte freigeschaltet und können mehrfach absolviert werden, um Belohnungen zu erhalten.

Das Update führt außerdem eine Reihe neuer Spielfunktionen ein. Mit dem Photo Mode lassen sich die Kulissen Siziliens der frühen 1900er Jahre dank verschiedener Filter eindrucksvoll festhalten. Mit Cinema Siciliano, einem Schwarz-Weiß-Kinomodus inspiriert von italienischen Vintage-Filmen, lässt sich das Spiel wie ein klassischer Film erleben.

Für Veteran kehrt zudem der bei Fans beliebte Schwierigkeitsgrad „Klassisch“ zurück, der ein besonders sorgfältiges Gesundheits- und Munitionsmanagement erfordert. Die neue First Person Driving-Perspektive sorgt derweil für ein noch immersiveres und realistischeres Fahrerlebnis.

Darüber hinaus enthält das Update neue freischaltbare Fahrzeuge, Waffen, Messer, Outfits und Amulette.

Das Free Ride Update steht allen Besitzern von Mafia: The Old Country ab 17:00 Uhr MEZ zum Download bereit. Mafia: The Old Country ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

  1. Vayne1986 19475 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 20.11.2025 - 14:02 Uhr

    Mafia: The Old Country werde ich mir irgendwann auch noch kaufen und spielen. 🙂

    • Jabinger 58990 XP Nachwuchsadmin 8+ | 20.11.2025 - 14:12 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Ja, werde ich mir auch zulegen und warte auf einen Sale. Vielleicht kommt ja was im Black Friday Deal.

        • roach82 820 XP Neuling | 20.11.2025 - 17:19 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Echt? Sollte das von anfang an dabei sein? Gibts dafür ne Quelle?
          Oder einfach nur ein Rage Post weil der Tag sonst kein Sinn macht.

          Das Spiel ist richtig gut, ich selbst hatte keine Bugs und jetzt noch kostrnlosen Kontent fpr ein Spiel was zum Start 49,99 gekostet hat. Wer da noch rummotzt…

          • Katanameister 247220 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.11.2025 - 17:22 Uhr
            Antwort auf roach82

            Immer dieses Gerede von Quellen… alleine das es für diesen Preis rausgekommen ist, ist doch schon bezeichnend.

  4. Hattori Hanzo 29400 XP Nasenbohrer Level 4 | 20.11.2025 - 14:27 Uhr

    Cool, somit steht einem zweiten Durchgang nix im Wege. Lustigerweise gibt es auch seit Release zig Erfolge, welche an die Erkundung der Open World gebunden sind. Nur wenn du der Hauptstory bis jetzt gefolgt bist, gab es kaum Anlass oder Wege alle Bereiche zu erkunden. Denke die sind einfach nicht fertig geworden zum angepeilten Termin. Spiel ist aber top.

  5. EdgarAllanFloh 109860 XP Master User | 20.11.2025 - 14:50 Uhr

    Wieder mal werden Spätkäufer für ihre Geduld belohnt. Hoffentlich ist die freie Fahrt besser umgesetzt als bei den Vorgängern.

