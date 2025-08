Mafia: The Old Country: Gameplay-Einblicke in Fahrzeuge und Villen des Familienlebens

Mafia: The Old Country zeigt neue Gameplay-Einblicke in Fahrzeuge und Villen des Familienlebens.

Kurz vor dem offiziellen Release von Mafia: The Old Country am 8. August 2025 (Amazon) geben die Entwickler in einem neuen Gameplay-Video weitere Einblicke in die Welt rund um die Familie Torrisi.

Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht die kriminellen Aktivitäten, sondern die luxuriösen Aspekte des Familienlebens, darunter stilvolle Fahrzeuge und prunkvolle Villen.

Protagonist Cesare gewährt dabei einen Blick hinter die Kulissen des Mafia-Alltags und zeigt Momente, in denen Schönheit, Status und Macht zur Geltung kommen – fernab von Gewalt und Rivalitäten.