Mafia: The Old Country: Gameplay-Trailer wird im Mai gezeigt

In knapp zwei Wochen wird es einen ersten Gameplay-Trailer zu Mafia: The Old Country geben.

Das Schweigen wird am 8. Mai gebrochen. 2K Games wird Spieler an diesem Tag mit in die alte Heimat nehmen, denn ein neuer Gameplay-Trailer zu Mafia: The Old Country zeigt Spielern neue Eindrücke aus dem Spiel.

Der Gameplay-Trailer wird an diesem Tag um 17:00 Uhr seine Premiere feiern, um 20:00 Uhr folgt außerdem ein Developer Panel auf der PAX East.