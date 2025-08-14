Mafia: The Old Country: Grafikanalyse auf PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S

Grafikanalyse zu Mafia: The Old Country auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S. Qualität vs. Performance: Konsolenvergleich zeigt Unterschiede bei Auflösung und Stabilität.

Mafia: The Old Country bietet auf PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X jeweils zwei Grafikmodi: einen Qualitätsmodus und einen Performance-Modus.

Der Qualitätsmodus legt den Fokus auf höhere Auflösung, verbesserte Beleuchtung, größere Sichtweite und detailliertere Gelände- und Schatteneffekte. Der Performance-Modus reduziert diese grafischen Elemente zugunsten einer stabileren Bildrate von bis zu 60 FPS.

Auf der Xbox Series S steht euch kein Auswahlmenü zur Verfügung; das Spiel läuft dort mit reduzierten Einstellungen, die unterhalb des Performance-Modus der leistungsstärkeren Konsolen liegen. In komplexen Spielszenen kann die Bildrate auf der Series S gelegentlich unter 30 FPS fallen.

Die PS5 zeigt im Performance-Modus eine höhere durchschnittliche Auflösung als die Xbox Series X und erreicht im Qualitätsmodus teilweise stabile 60 FPS. Die PS5 Pro bietet in beiden Modi verbesserte Einstellungen gegenüber der Standard-PS5, darunter eine höhere Sichtweite, bessere Beleuchtung und detailliertere Geländequalität.

Im Performance-Modus werden auf der PS5 Pro weniger grafische Kürzungen vorgenommen, was zu einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen Bildqualität und Bildrate führt. Alle Versionen erlauben das Deaktivieren von V-Sync, wobei die maximale Bildrate bei 60 FPS liegt.