Mafia: The Old Country: Grafikanalyse auf PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S

Mafia: The Old Country bietet auf PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X jeweils zwei Grafikmodi: einen Qualitätsmodus und einen Performance-Modus.
Der Qualitätsmodus legt den Fokus auf höhere Auflösung, verbesserte Beleuchtung, größere Sichtweite und detailliertere Gelände- und Schatteneffekte. Der Performance-Modus reduziert diese grafischen Elemente zugunsten einer stabileren Bildrate von bis zu 60 FPS.
Auf der Xbox Series S steht euch kein Auswahlmenü zur Verfügung; das Spiel läuft dort mit reduzierten Einstellungen, die unterhalb des Performance-Modus der leistungsstärkeren Konsolen liegen. In komplexen Spielszenen kann die Bildrate auf der Series S gelegentlich unter 30 FPS fallen.
Die PS5 zeigt im Performance-Modus eine höhere durchschnittliche Auflösung als die Xbox Series X und erreicht im Qualitätsmodus teilweise stabile 60 FPS. Die PS5 Pro bietet in beiden Modi verbesserte Einstellungen gegenüber der Standard-PS5, darunter eine höhere Sichtweite, bessere Beleuchtung und detailliertere Geländequalität.
Im Performance-Modus werden auf der PS5 Pro weniger grafische Kürzungen vorgenommen, was zu einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen Bildqualität und Bildrate führt. Alle Versionen erlauben das Deaktivieren von V-Sync, wobei die maximale Bildrate bei 60 FPS liegt.
Hat die Series S nur den Performance Mode oder wie soll man es deuten?
Die Series S hat quasi gar keinen Modus und pi*melt um die 30 Frames drunter und drüber…
Also ich bin auf der ps5 sehr zufrieden mit der Grafik und Performance bisher
Welche Base oder pro ?
Hab es auf dem PC abgezockt , muss sagen läuft okay aber war sehr erschrocken in uhd nur 68 FPS und 1440 P 93 FPS das mit ner 5090 😅
Spiele auf der pro
Aber auch da soll es nur minimal besser aussehen als auf der normalen
Finde halt wenn man Videos sieht dann ist es am pc immer noch am knackigsten was auch verständlich ist. Auf der Xbox fand ich es persönlich zu hell das Spiel
Ich habs gestern angefangen und bin doch etwas verwirrt bei den Grafikeinstellungen. Man kann HDR an oder ausschalten. Aber dolby vision braucht/ist kein Hdr. Also habe ich stattdessen 120hz eingeschaltet, hdr sieht dann schon deutlich detaillierter aus. Allerdings bei 60hz und dolby ist das Licht weitaus besser jedoch alles stockdunkel, schalte ich hdr im 60hz Modus an habe ich die gleichen Effekte wie bei 120hz aber dolby ist noch an??? Welche Einstellungen sind nun richtig? Ich hab mal 60hz dolby plus hdr im Menü angemacht, aber in der Mine und später auf dem Pferd in der Nacht sieht man schon deutliche Unterschiede, wobei beim Vulkan ohne Hdr aber mit Dolby sieht es matschig aus, oder in der Mine selbst ohne Hdr ist es ziemlich düster aber das Licht sieht fantastisch aus.
Wer weiß schon, was die mit HDR überhaupt anfangen können. Bei Mafia 3 wurde es aus der definitive Edition ja auch wieder gestrichen.
Bei Mafia 3 hat aber so einiges nicht gepasst nicht nur HDR 🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤣
Das stimmt. Könnte es zwar nicht explizit aufzählen, aber ich habe es nicht zu Ende gespielt, im Gegensatz zu den Vorgängern. Wurde irgendwie langweilig.
Bei mir alles erste Sahne. Spiele Performence 60 bilder mit HDR auf Serie x. Und alles sieht super aus bei Tag und Nacht. Grafik vom feinsten.
Die Unterschiede sind jetzt nicht besonders, bei der Series S sieht die Beleuchtung eher billig aus.
Wünsche allen, die gegenwärtig Mafia 4 zocken, viel Spaß mit dem Spiel 😎👍.
Wenig Unterschiede unter allen Konsolen, außer der Series S. Aber sonst sieht es fantastisch und echt stimmig aus.
Die Unreal Engine gehört verboten 🙂
Finde die UE5 in der Praxis bisher auch sehr enttäuschend. Die machen tolle Werbung mit ihren Showvideos und Megalights aber das Produkt ist einfach K*cke.
Bin mal gespannt, wie the Coalition auf die Engine klar kommt.
Zwischen den stärkeren Konsolen gibt es ja wieder mal kaum große Unterschiede.
Schon wieder scheint die Version für die SX trotz mehr Leistung schlechter optimiert zu sein als die für die normale PS5. Super nervig. Hoffentlich gibt MS den Entwicklern in der nächsten Generation bessere / leichtere Tools an die Hand
Wenn Entwickler keinen Bock haben fernab der Leadplattform zu optimieren bringen auch leichtere Tools nichts.