Mafia: The Old Country: Kämpfe vermitteln Leben oder Tod-Gefühl

Die Kämpfe des kommenden Gangster-Abenteuers Mafia: The Old Country sollen Spielern ein „Leben oder Tod-Gefühl“ vermitteln.

Im kommenden Gangster-Abenteuer Mafia: The Old Country geht es schon mal wüster zur Sache. Neben Verfolgungsjagden und Schießereien kann es unter anderem auch zu Messerkämpfen kommen.

Spielern soll bei den Auseinandersetzungen ein authentisches „Leben oder Tod-Gefühl“ vermittelt werden. Aufgrund mangelnder Ressourcen könne dabei auch ein taktischer Ansatz von Vorteil sein, so Associate Game Director Joshua Zammit im Developer Insights-Video:

„Das Messer ist ein integraler Bestandteil des Gameplays. Es ist ein Teil der sizilianischen Kultur. Wir wollen, dass unser Gameplay eindringlich ist und eine Art Leben-oder-Tod-Atmosphäre vermittelt. Wenn die Spieler also in ein Messerduell oder eine Schießerei verwickelt sind, fürchten sie wirklich um ihr Leben.“

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.