Mafia: The Old Country: Kompletter Cinematic-Trailer veröffentlicht

Mafia: The Old Country präsentiert den kompletten Cinematic-Trailer „The Initiation“.

Das vollständige Cinematic „The Initiation“ zu Mafia: The Old Country feiert seine Premiere. Im Mittelpunkt: Enzo Favara und sein feierlicher Treueschwur gegenüber der Familie Torrisi, der entscheidende Schritt auf seinem Weg in die Welt des organisierten Verbrechens.

Im Rahmen der FG-Show sprachen Nick Baynes (Studio President) und Alex Cox (Game Director) über den neuen erzählerischen Ansatz der Reihe: ein frisches Setting, eine neue Geschichte und der Blick zurück in das Sizilien der 1900er-Jahre, zur Geburtsstunde der Mafia.