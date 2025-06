Mafia: The Old Country: Loyalität ist alles im neuen Story-Trailer

Mafia: The Old Country: Neuer Story-Trailer „Loyalität ist alles“ mit exklusiven Einblicken!

Im Rahmen des Summer Game Fest präsentierte Hangar 13 den neuen Story-Trailer „Loyalität ist alles“ für Mafia: The Old Country.

Der exklusive Einblick in das nächste Kapitel der gefeierten Mafia-Reihe rückt Protagonist Enzo Favara in den Fokus, sowie seinen gefährlichen Auftrag, im eskalierenden Machtkampf zwischen den verfeindeten Familien Torrisi und Spadaro im Sizilien der 1900er-Jahre die Interessen seines Dons durchzusetzen.

Hier geht’s zum neuen Story-Trailer „Loyalität ist alles“:

Mafia: The Old Country ist ein lineares Crime-Drama vor der beeindruckenden Kulisse des historischen Siziliens. Angelehnt an den Aufbau der früheren Serienteile, erwartet Spieler:innen eine intensive, filmreife Geschichte – rau, realistisch, erbarmungslos und emotional.

Das Spiel erscheint am 8. August für PC via Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5.