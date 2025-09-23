Mafia: The Old Country: Nachfolger möglicherweise in Arbeit

Mafia: The Old Country bekommt womöglich einen Nachfolger, wie eine Darstellerin aus dem Spiel behauptet.

Das Actionspiel Mafia: The Old Country war möglicherweise für Publisher 2K Games so erfolgreich, dass schon an einem Nachfolger gearbeitet wird.

Angeblich wurde einem Nachfolger bereits grünes Licht gegeben. Das behauptet zumindest Carina Conti. Die Schauspielerin verkörpert im Spiel den Charakter Isabella Torrisi.

Im Twitch-Stream von bubbly_nuggets_ spielte Conti gemeinsam mit dem Gastgeber Mafia: The Old Country, wo sie die Fortsetzung erwähnte. Sie sagte auch, die meisten Mafia-Spiele seien zwar eigenständig, dennoch aber auf verschiedene Weise im selben Universum verflochten.

Sowohl auf Metacritic als auch bei Opencritic liegt der Metascore des Spiels bei 74.

Wie ein Nachfolger oder eine direkte Fortsetzung von Mafia: The Old Country aussehen würde, bleibt abzuwarten.