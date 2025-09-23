Mafia: The Old Country: Nachfolger möglicherweise in Arbeit

Image: 2K

Mafia: The Old Country bekommt womöglich einen Nachfolger, wie eine Darstellerin aus dem Spiel behauptet.

Das Actionspiel Mafia: The Old Country war möglicherweise für Publisher 2K Games so erfolgreich, dass schon an einem Nachfolger gearbeitet wird.

Angeblich wurde einem Nachfolger bereits grünes Licht gegeben. Das behauptet zumindest Carina Conti. Die Schauspielerin verkörpert im Spiel den Charakter Isabella Torrisi.

Im Twitch-Stream von bubbly_nuggets_ spielte Conti gemeinsam mit dem Gastgeber Mafia: The Old Country, wo sie die Fortsetzung erwähnte. Sie sagte auch, die meisten Mafia-Spiele seien zwar eigenständig, dennoch aber auf verschiedene Weise im selben Universum verflochten.

Sowohl auf Metacritic als auch bei Opencritic liegt der Metascore des Spiels bei 74.

Wie ein Nachfolger oder eine direkte Fortsetzung von Mafia: The Old Country aussehen würde, bleibt abzuwarten.

  1. shadow moses 401550 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 23.09.2025 - 12:32 Uhr

    Jedes lineare SP Spiel ist grundsätzlich willkommen.😊 Mafia The Old Country werde ich mir Anfang nächsten Jahres mal zulegen.

  2. Katanameister 202800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.09.2025 - 12:35 Uhr

    Können sie gerne machen, für einen Durchgang ist so ein Spiel immer ganz nett.

  3. HakunaTraumata 101480 XP Profi User | 23.09.2025 - 12:55 Uhr

    Finde das Spiel besser als die 74er Wertung.
    Aber jeder Nachfolger ist willkommen, wenngleich eh nix vor 27 kommen wird denke ich mal

  4. Nibelungen86 272080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 12:58 Uhr

    Jetzt noch das Gameplay und die KI verbessern, dann kann man gern noch so eine Mafia Story erzählen, bisschen spannender wäre natürlich auch schön.

