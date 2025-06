Mafia: The Old Country: Neue Einblicke in die Grafikpracht

Breaking Omertà: Neue Einblicke in die Grafikpracht von Mafia: The Old Country.

Hangar 13 hat ein weiteres Video aus der Entwickler-Videotagebuchreihe veröffentlicht. In „Breaking Omertà: Kunst trifft Technologie“ zeigen die Macher, wie sie bei Mafia: The Old Country mit modernsten Tools und hoher grafischer Detailtreue Sizilien Anfang des 20. Jahrhunderts lebendig werden lassen.

Das Team legt großen Wert auf Authentizität und feine Details, um Spieler voll und ganz in das spannende Crime-Drama eintauchen zu lassen. Seht selbst:

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.