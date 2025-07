Mafia: The Old Country: Neue Gameplay-Einblicke

Neue Gameplay-Einblicke: Mafia: The Old Country zeigt Fahren, Schleichen und Schießen im Sizilien der 1920er.

Mafia: The Old Country, das neueste Spiel der Mafia-Reihe von Hangar 13, erscheint am 8. August für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Nachdem das Spiel bereits im letzten Monat den Goldstatus erreicht hat, laufen nun die letzten Vorbereitungen für den Release.

In Zusammenarbeit mit IGN First veröffentlichte Hangar 13 nun ausführliches neues Gameplay-Material, das tiefe Einblicke in zentrale Spielmechaniken gewährt. Die gezeigten Szenen beginnen mit einem Treffen zwischen dem Protagonisten Enzo Favara und Don Torrisi, bevor eine Mission vorbereitet wird, die sowohl Schleichelemente als auch Schusswechsel umfasst.

Das Gameplay führt Spieler durch die atmosphärisch dichte Welt des Siziliens der 1920er-Jahre. Neben klassischen Schusswechseln in typischer Mafia-Manier liegt ein besonderer Fokus auf Infiltration und Tarnung. So infiltriert Enzo etwa eine stark gesicherte Villa, bei der präzises Vorgehen und taktisches Ausschalten von Wachen gefragt sind. Die Fahrsequenzen zeigen authentische historische Fahrzeuge und detaillierte Kulissen, die das Setting glaubhaft zum Leben erwecken.

Hangar 13 betont erneut, dass The Old Country ein eigenständiges Erlebnis bietet, das zwar den Geist der Reihe fortführt, aber gleichzeitig mit neuen Figuren, Schauplätzen und Spielmechaniken überzeugen will. Mit seiner Mischung aus cineastischer Inszenierung, offenem Leveldesign und dem für die Serie typischen Erzählstil zählt der Titel zu den meistbeachteten Releases dieses Sommers.