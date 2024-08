Mafia: The Old Country: Neuer Teil führt nach Sizilien

Zurück zu den Wurzeln der Mafia geht Hangar 13 mit der Ankündigung von Mafia: The Old Country.

Mit einem kurzen Teaser kündigt 2K Games Mafia: The Old Country an. Das Spiel von Hangar 13 spielt im frühen 19. Jahrhundert in Sizilien und handelt von den Ursprüngen der Mafia, wie Präsident Nick Baynes erzählt.

Mafia: The Old Country wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen.

Mehr vom Spiel wird man im Dezember bei den Game Awards erfahren.