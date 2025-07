Mafia: The Old Country: Neues Gameplay-Video zeigt kompromisslosen Straßenkampf

„Was auch immer nötig ist“: Enzo lernt im neuen Mafia-Ableger Mafia: The Old Country die Regeln der Gewalt.

In einem neuen Gameplay-Video zu Mafia: The Old Country – The Family Code – gewährt Publisher 2K einen intensiven Einblick in das Kampfsystem des kommenden Action-Adventures.

Im Mittelpunkt steht Enzo, der als neuer Rekrut der Torrisi-Familie lernen muss, wie man Respekt verschafft – notfalls mit Gewalt.

Unter der Anleitung von Luca, einem loyalen, aber gnadenlosen Veteranen des Clans, erfährt Enzo, was es bedeutet, „alles zu tun, was nötig ist“, um die Geschäfte und die Ehre der Familie zu schützen. Das Video zeigt Nahkampf, Schusswechsel und taktisches Vorgehen in den düsteren Gassen des fiktiven Siziliens der 1920er Jahre.

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Der Titel setzt auf eine filmreife Inszenierung, moralische Grauzonen und ein intensives Kampfsystem, das die brutale Realität des organisierten Verbrechens in den Mittelpunkt stellt.