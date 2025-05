Mafia: The Old Country: PAX East-Premiere startet um 20:00 Uhr

Ab 20:00 Uhr könnt ihr den Entwicklern von Mafia: The Old Country auf der PAX East über die Schultern schauen.

Heute haben 2K und Hangar 13 den offiziellen Gameplay-Trailer sowie das „Breaking Omerta“-Entwickler-Insights-Video für Mafia: The Old Country enthüllt, das am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und NVIDIA GeForce NOW erscheint.

Fans können sich heute um 20:00 Uhr CEST das Entwickler-Panel der PAX East auf YouTube und Twitch ansehen, um direkt von den Entwicklern mehr über Mafia: The Old Country zu erfahren:

Hier noch der Gameplay-Trailer: