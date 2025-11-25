Mafia: The Old Country: So wurde der Prolog inszeniert

Die Entwickler von Mafia: The Old Country sprechen über die Inszenierung und Einführung von Enzo im Prolog.

In einem neuen Video sprechen Alex Cox (Franchise Director, Hangar 13 Games) und Steve Noake (Art Director, Hangar 13 Games) darüber, wie das Entwicklerteam von Hangar 13 den Auftakt von Enzos Geschichte in Mafia: The Old Country gestaltet hat.

Im Mittelpunkt steht Enzos waghalsige Flucht aus der Collezolfo-Schwefelmine, die im Prologkapitel „Tremori“ erzählt wird.

Das Video gewährt einen tiefen Einblick in die kreative Arbeit hinter der Inszenierung und zeigt, wie Atmosphäre, Setting und Charakterentwicklung zusammenwirken, um den dramatischen Beginn von Enzos Abenteuer zu prägen.

Das Video enthält zentrale Story-Spoiler zur Handlung Mafia: The Old Country. Seid als gewarnt.