Mafia: The Old Country: So wurde der Prolog inszeniert

In einem neuen Video sprechen Alex Cox (Franchise Director, Hangar 13 Games) und Steve Noake (Art Director, Hangar 13 Games) darüber, wie das Entwicklerteam von Hangar 13 den Auftakt von Enzos Geschichte in Mafia: The Old Country gestaltet hat.
Im Mittelpunkt steht Enzos waghalsige Flucht aus der Collezolfo-Schwefelmine, die im Prologkapitel „Tremori“ erzählt wird.
Das Video gewährt einen tiefen Einblick in die kreative Arbeit hinter der Inszenierung und zeigt, wie Atmosphäre, Setting und Charakterentwicklung zusammenwirken, um den dramatischen Beginn von Enzos Abenteuer zu prägen.
Das Video enthält zentrale Story-Spoiler zur Handlung Mafia: The Old Country. Seid als gewarnt.
Da ichs schon durch habe guck ich mir das Video an. Fand den Titel storytechnisch dieses Jahr einer der Besten. Wird Zeit, dass ich im neuen Free Ride Update einen neuen Run starte.
Das Video werde ich mir nicht ansehen, das Spiel lebt von der Story und ich will es mir nicht kaputt machen.
Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻
Da wird es auch Zeit für einen guten Sale
Schönes Spiel, nur in Performance Modus läuft das Spiel nicht immer Rund. Ansonsten Grafisch und Story Top. Ach und das Ende wird auf Reddit heiß
diskutiert – no comment 🍿
Habe mir das Spiel heute gekauft. Ist im Angebot für 30 Euro bei mediamarkt. Bin total begeistert von dem Spiel. Grafik….Sound….allererste Sahne… 🙂 .Video angesehen….top