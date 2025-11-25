Mafia: The Old Country: So wurde der Prolog inszeniert

6 Autor: , in News / Mafia: The Old Country
Image: 2K

Die Entwickler von Mafia: The Old Country sprechen über die Inszenierung und Einführung von Enzo im Prolog.

In einem neuen Video sprechen Alex Cox (Franchise Director, Hangar 13 Games) und Steve Noake (Art Director, Hangar 13 Games) darüber, wie das Entwicklerteam von Hangar 13 den Auftakt von Enzos Geschichte in Mafia: The Old Country gestaltet hat.

Im Mittelpunkt steht Enzos waghalsige Flucht aus der Collezolfo-Schwefelmine, die im Prologkapitel „Tremori“ erzählt wird.

Das Video gewährt einen tiefen Einblick in die kreative Arbeit hinter der Inszenierung und zeigt, wie Atmosphäre, Setting und Charakterentwicklung zusammenwirken, um den dramatischen Beginn von Enzos Abenteuer zu prägen.

Das Video enthält zentrale Story-Spoiler zur Handlung Mafia: The Old Country. Seid als gewarnt.

6 Kommentare Added

  1. Hattori Hanzo 29560 XP Nasenbohrer Level 4 | 25.11.2025 - 15:09 Uhr

    Da ichs schon durch habe guck ich mir das Video an. Fand den Titel storytechnisch dieses Jahr einer der Besten. Wird Zeit, dass ich im neuen Free Ride Update einen neuen Run starte.

    0
  2. Katanameister 250940 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.11.2025 - 15:10 Uhr

    Das Video werde ich mir nicht ansehen, das Spiel lebt von der Story und ich will es mir nicht kaputt machen.

    0
  5. burito361 99660 XP Posting Machine Level 4 | 25.11.2025 - 16:58 Uhr

    Schönes Spiel, nur in Performance Modus läuft das Spiel nicht immer Rund. Ansonsten Grafisch und Story Top. Ach und das Ende wird auf Reddit heiß
    diskutiert – no comment 🍿

    0
  6. xboxheld 3695 XP Beginner Level 2 | 25.11.2025 - 17:02 Uhr

    Habe mir das Spiel heute gekauft. Ist im Angebot für 30 Euro bei mediamarkt. Bin total begeistert von dem Spiel. Grafik….Sound….allererste Sahne… 🙂 .Video angesehen….top

    0

