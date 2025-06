Mafia: The Old Country: Spiel erreicht Gold-Status

Mafia: The Old Country ist fertig und hat somit den Gold-Status erreicht.

Mafia: The Old Country feiert einen bedeutenden Meilenstein bevor: Das Spiel hat den Gold-Status erreicht und ist damit bereit für die Veröffentlichung am 8. August 2025.

Die Entwickler versprechen ein intensives Spielerlebnis, das euch tief in die Welt organisierter Kriminalität eintauchen lässt. Ab August werdet ihr Teil der Familie.

